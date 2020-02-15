Геннадий Головкин хочет провести свой следующий бой в Казахстане

Геннадий Головкин может провести свой следующий титульный бой в Казахстане. Это дал понять промоутер спортсмена Эдди Хирн, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



Точная дата поединка GGG, чемпиона мира в среднем весе по двум версиям, с поляком Камилом Шереметой до сих пор не определена. Изначально бой планировался на 29 февраля, затем его дата переносилась дважды - на 28 марта и 11 апреля.



Не исключено, что местом проведения поединка станет Казахстан.



"Геннадий хочет сразиться в Казахстане. Первоначально мы планировали провести этот бой в апреле, но теперь дата немного сдвинулась. У нас все еще есть вариант отбоксировать в США. Такое бывает, в боксе вас не должно ничего удивлять", - отметил в интервью Talksport глава Matchroom Boxing.