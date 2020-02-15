Стала известна судьба вывезенных в Казахстан армянских автомобилей

В Комитете государственных доходов (КГД) Армении рассказали, что делать казахстанцам, которые приобрели в стране автомобили и теперь столкнулись с необходимостью их зарегистрировать. О мерах, предпринимаемых армянским руководством для упрощения процедур, журналистам сообщила заместитель председателя КГД Шушаник Нерсисян.



Для перепродажи экспортированных в Казахстан автомобилей с армянскими госномерами их казахстанские владельцы вынуждены будут приехать в Армению. Об этом заявила в пятницу на встрече с журналистами зампредседателя Комитета государственных доходов Армении Шушаник Нерсисян.



«Если имеется налоговое обязательство по недвижимости, то лишь после его выполнения эти машины будут сняты с учета в Армении, чтобы их смогли заново поставить на учет в Казахстане», – уточнила Нерсисян.



По ее словам, если владельцы этих машин в Казахстане не намерены их перепродавать, то могут не приезжать в Армению, поскольку здесь уже работают над созданием онлайн-платформы для уплаты налога на недвижимость в подобных случаях.



Что касается сохранения армянских госномеров и эксплуатации автомобиля с такими номерными знаками, то решение этого вопроса зависит исключительно от решения властей Казахстана, поскольку никаких проблем по этой части в законодательстве Армении не имеется, а передвижение на территории Евразийского экономического союза для граждан стран ЕАЭС – свободное.



Ранее в армянском парламенте обсуждалась возможность продления льготного таможенного периода. Однако в правительстве заявили, что это невозможно, поскольку речь не идет о собственном автопроме республики.



Напомним, изначально Армении разрешили сохранить пошлины на автомобили в течение 5 лет, при условии, что машины, импортированные в этот переходный период, будут использоваться лишь внутри страны. Это было необходимо для того, чтобы на рынках ЕАЭС не создавалось неравной конкуренции. Однако предприниматели активно вывозили эти машины из Армении, зарабатывая на перепродаже.



«Поэтому не думаю, что мы сможем поднять вопрос о том, чтобы снизить стоимость нашей растаможки. Это не соответствует правилам Евразийского экономического союза», – добавил вице-премьер Армении Мгер Григорян.