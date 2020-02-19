В "Кордае" вводятся ограничения по пропуску лиц, транспорта и товаров

На автомобильном пункте пропуска "Кордай" с полуночи 20 февраля вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров в связи с началом работ по реконструкции, передает Today.kz со ссылкой на погранслужбу КНБ РК.
"До завершения реконструкции через государственную границу будут пропускаться только граждане Республики Казахстан и Кыргызской Республики в пешем порядке в период с 6:00 до 24:00 с необъемным багажом (ручной кладью)", – сообщили в ведомстве.
Для пропуска иностранцев, транспорта, грузов и товаров рекомендуется использовать другие пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе:
Ранее сообщалось о том, что после реконструкции на посту "Кордай" удастся в разы увеличить пропускную способность. Там планируют обновить освещение, установить дополнительные кабины для проверки документов и увеличить количество полос для транспорта.
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