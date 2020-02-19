Армения присоединится к процедуре введения единых форм паспорта транспортного средства. Ратификацию соответствующего Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины, а также других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Как отмечается в заключении к законопроекту, Протоколом Республика Армения присоединяется к Соглашению и берет на себя обязательства по введению системы электронных паспортов.



"Соглашение способствует созданию условий для применения единых форм паспорта, в том числе электронных, выдаваемых на произведенные и подлежащие регистрации на территориях государств ЕАЭС транспортные средства и другие виды техники", – говорится в заключении.