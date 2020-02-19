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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Армения присоединится к процедуре введения единых форм паспорта транспортного средства

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Армения присоединится к процедуре введения единых форм паспорта транспортного средства
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Армения присоединится к процедуре введения единых форм паспорта транспортного средства. Ратификацию соответствующего Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины, а также других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, Протоколом Республика Армения присоединяется к Соглашению и берет на себя обязательства по введению системы электронных паспортов.

"Соглашение способствует созданию условий для применения единых форм паспорта, в том числе электронных, выдаваемых на произведенные и подлежащие регистрации на территориях государств ЕАЭС транспортные средства и другие виды техники", – говорится в заключении.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • xerox
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  • веснушка
 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:47
Короче голубей скоро будут разводить в этих машинах. Через год больше половины вне закона будут!
 
 

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