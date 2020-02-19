«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.09 KZT
  • €1 = 407.37 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стало известно, как именно падал Fokker-100 в Алматы

Просмотров:784 Опубликовано: Вчера, 15:22
Стало известно, как именно падал Fokker-100 в Алматы
Фото ©REUTERS
Гендиректор МАК сегодня во время пресс-конференции представил визуализацию авиакатастрофы с самолетом Fokker-100, которая случилась в Алматы - «реконструкция» полета и падения была создана для расследования авиакатастрофы, пишет NUR.KZ.

В основе ролика - «сваливание» судна, которое можно наблюдать в течение полета.

Как сообщают в МАК, подобный крен и покачивание самолета могли случиться из-за двух причин - нарушения целостности плоскостей крыла либо крыло было нечистым, обледенелым или же покрытым чем-либо еще кроме льда.

Отмечается, что у ролика есть «реальный» звук только до половины - часть с переговорами пилотов намеренно затерта, потому что стандарты запрещают предание их публичности.

Ролик был создан визуализаторами в целях расследования причин авиакатастрофы - оно все еще продолжается.

Максимальная высота, на которую смог подняться упавший в итоге самолет, - 6 метров. В ходе нестабильной обстановки один из пилотов пытался прекратить полет - предполагается, что этот человеческий фактор также мог повлиять на итог катастрофы.

Позже по решению второго пилота попытки взлета были продолжены, однако в итоге судно оказалось на земле и врезалось в забор, а затем в жилой дом - из-за столкновения судно разрушилось.

Напомним, что ранее версией крушения назвали обледенение крыльев.



Источник: Nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика