Стало известно, как именно падал Fokker-100 в Алматы

Гендиректор МАК сегодня во время пресс-конференции представил визуализацию авиакатастрофы с самолетом Fokker-100, которая случилась в Алматы - «реконструкция» полета и падения была создана для расследования авиакатастрофы, пишет NUR.KZ.



В основе ролика - «сваливание» судна, которое можно наблюдать в течение полета.



Как сообщают в МАК, подобный крен и покачивание самолета могли случиться из-за двух причин - нарушения целостности плоскостей крыла либо крыло было нечистым, обледенелым или же покрытым чем-либо еще кроме льда.



Отмечается, что у ролика есть «реальный» звук только до половины - часть с переговорами пилотов намеренно затерта, потому что стандарты запрещают предание их публичности.



Ролик был создан визуализаторами в целях расследования причин авиакатастрофы - оно все еще продолжается.



Максимальная высота, на которую смог подняться упавший в итоге самолет, - 6 метров. В ходе нестабильной обстановки один из пилотов пытался прекратить полет - предполагается, что этот человеческий фактор также мог повлиять на итог катастрофы.



Позже по решению второго пилота попытки взлета были продолжены, однако в итоге судно оказалось на земле и врезалось в забор, а затем в жилой дом - из-за столкновения судно разрушилось.



Напомним, что ранее версией крушения назвали обледенение крыльев.



