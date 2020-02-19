Штрафы за нарушение карантина по коронавирусу введены в Казахстане

С завтрашнего дня прибывающих из-за рубежа будут делить на три категории.



Граждан Казахстана и иностранцев, которые нарушат карантин при подозрении на коронавирусную инфекцию, будут штрафовать, передает Today.kz.



"Статья 462 Административного кодекса. Штраф от пяти МРП. Хотелось бы обратить внимание всех граждан Республики Казахстан и лиц, временно прибывающих на территорию РК: в случае нарушения данного режима законодательством РК об административных правонарушениях предусмотрена ответственность. То есть неисполнение законных требований государственных органов", - сказал зампредседателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Нуркан Садвакасов.



Он напомнил, что с 20 февраля все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи нового вида коронавирусной инфекции, будут разделяться на три категории.



"Первая категория - это лица, прибывающие из КНР. Все они будут на 14 дней помещены в карантин с изоляцией в стационаре. Затем они будут находиться на протяжении 10 дней под домашним наблюдением медицинских работников посредством телефонного обзвона. На сегодня резервных коек подготовлено 4400", - продолжл он.



Вторая категория - люди, прибывающие из стран, в которых зарегистрировано больше 10 случаев коронавируса.



"Они будут помещены под домашний карантин. Медработники поликлиник по месту жительства будут посещать их на дому. После 14 дней будет еще 10-дневный обзвон. То есть еще 10 дней дополнительно досматривать", - объяснил Садвакасов.



И третья категория - это те лица, которые прибывают из стран, где зарегистрировано меньше 10 случаев коронавирусной инфекции. Такие люди будут наблюдаться по месту жительства.