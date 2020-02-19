Рыночная мафия не дает контролировать цены на продукты - депутат

Депутат Мажилиса Наринэ Микаелян заявила о необходимости срочно упростить механизм определения максимальных цен на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Имеются системные причины, не позволяющие эффективно контролировать рост цен и защищать потребителя от непомерных аппетитов торговцев, посредников, рыночной мафии и зарубежных поставщиков продуктов. (...) Требует скорейшего упрощения механизм по определению максимального уровня цен при их стабилизации на социально значимые продовольственные товары. Процедуры согласования принятых решений рабочих комиссий при акиматах по утверждению предельно допустимых цен на социально значимые продукты занимают до полутора месяцев", - заявила Микаелян в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.



Она уточнила, что бюрократия и долгие согласования с госорганами затягивают расчеты, в результате утвержденные документы теряют актуальность еще до их вступления в силу.



Также Микаелян отметила необходимость переработать устаревший закон "О регулировании торговой деятельности".



"Как показывает изучение, продукты питания от поля до мест реализации зачастую дорожают в 2-3 раза, а розничные продавцы повышают их еще на 50-60 процентов. Имеет место практика вымогательства ретробонусов в объеме до 30 процентов от стоимости товара, маскируя их под различные дополнительные услуги: сортировка, реклама, доступ на прилавок. Хотя это должно входить в затраты субъектов торговли. Изучение иностранной практики показывает, что в Германии законом установлено строгое требование, когда оптовик имеет право наценки только в 2 процента, а торговля - 10 процентов. Такие же требования имеются в Кыргызстане и других странах", - указала депутат.