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Размеры пособий для многодетных семей будут увеличены с учетом количества детей

Просмотров:405 Опубликовано: Вчера, 17:54
Размеры пособий для многодетных семей будут увеличены с учетом количества детей
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Мажилис Парламента РК принял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам материнства и детства", инициированный депутатами. Документ предусматривает назначение дополнительно по 4 месячных расчетных показателя на каждого ребенка в многодетных семьях, в которых имеется более 7 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года в Казахстане введено новое государственное пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие назначается и выплачивается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Поправки в законодательство народные избранники инициировали в целях обеспечения справедливости при оказании социальной поддержки многодетным семьям. Если сейчас максимальный размер пособия составляет 74,4 тыс. тенге, то в случае принятия законопроекта семьи, в которых более 7 детей, будут получать госпособие в следующих размерах:

- с 8-ми детьми – 84 832 тенге;
- с 9-ю детьми – 95 436 тенге;
- с 10-ю детьми – 106 040 тенге;
- с 11-и детьми – 116 644 тенге;
- с 12-и детьми – 127 248 тенге;
- с 13-и детьми – 137 852 тенге;
- с 14-и детьми – 148 456 тенге.

Максимальный размер пособия просчитан для одной семьи из Северо-Казахстанской области, в которой насчитывается 15 детей, она будет получать 159 060 тенге (при действующей системе назначения данного вида пособия эта семья получает 74,4 тыс. тенге).

Повышение пособия коснется 2 451 семьи. Из них с 8-ю детьми – 1 501 семья, с 9-ю – 729, с 10-ю – 168, с 11-ю – 35, с 12-ю – 7, с 13-ю – 6, с 14-ю – 4, с 15-ю – 1 семья.

На сегодняшний день пособие назначено 392 тыс. семей. Всего на выплату госпособия многодетным семьям в 2020 году в бюджете предусмотрено 177,6 млрд тенге.

Напомним, за годы независимости в Казахстане выстроена национальная модель поддержки материнства и детства, которая представлена в виде 8 государственных пособий и 3-х выплат. В общей сложности на эти цели в 2020 году предусмотрено 682,9 млрд тенге.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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dom555 (Посетители) Вчера, 22:01
Воспитателю в детской деревне за 8 детей сирот 200 000 плотят. А родным родителям за 8 детей 80 000 пособие. Где логика?
 
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manwyk (Посетители) Вчера, 20:25
На 42000 не прокормить себя и четырех собак,не то что детей.При том собак кормишь два раза в день,а дети четыре раза в день едят.Еще и перекусы и десерты.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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