Приговоры братьям Аликеевым и Максату Усенову сравнил юрист

Известный адвокат Жангельды Сулейманов объяснил приговор водителям - братьям Жандосу и Динмухамеду Аликеевым, совершившим массовый наезд на людей в Алматы. А также сравнил его с нашумевшим решением судьи о 45 сутках ареста Максату Усенову. Тот в 2013 году сбил шесть человек на автомобиле BMW X6 в Алматы, один из которых скончался, передает корреспондент Tengrinews.kz.Жандоса и Динмухамеда Аликеевых признали виновными по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Первый приговорен к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Второй осужден на 11 лет и три месяца лишения свободы.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на данный приговор суда. Некоторые из них возмутились, что известный всем Максат Усенов в свое время за ДТП со смертельным исходом получил 45 суток. По мнению пользователей, в результате действий братьев Аликеевых никто не погиб и виновные заслуживают менее сурового наказания.Как пояснил Жангельды Сулейманов, в вышеуказанных событиях имеют место "совершенно разные составы преступления". По словам юриста, они регулируются разными статьями Уголовного кодекса."В отношении одного из братьев вынесен приговор по части 2 статьи 99 УК, это "Покушение на убийство". А действия Усенова были квалифицированы как "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть". В первом случае мы наблюдаем умышленное покушение на убийство, а во втором - было преступление по неосторожности. Это совершенно разные статьи. В обоих случаях трагедия совершена, но разный умысел. В одном случае человек осознанно шел на лишение жизни другого человека, а в другом - человек не хотел смерти другого", - пояснил эксперт.Он также отметил, что не согласен с приговором суда и оценкой действий братьев Аликеевых. По мнению Сулейманова, осужденные не имели умысла убивать. Юрист считает, что в данном случае имела место неверная квалификация преступления."Если не доказано, что братья Аликеевы хотели, чтобы люди погибли, то тогда здесь нет убийства. Эти водители (братья Аликеевы - прим. автора) не желали наступления именно смерти. Они знали, что нарушают правила дорожного движения: превышение скорости, проезд на красный свет, обгон и так далее. Но они явно не хотели того, чтобы человек погиб или кто-то пострадал. Вот это и есть огромная разница между двумя преступлениями. Очень важен мотив. Во время убийства человек понимает, что он стреляет, втыкает нож или совершает наезд. Он должен хотеть, чтобы человек умер. Но в действиях одного из братьев, по моему мнению, было "Причинение вреда здоровью человека". Думаю, он хотел причинить вред, но не убивать. Я, конечно, осуждаю его. Но нужно быть справедливым и честным по отношению даже к таким лицам. Надеюсь, что апелляция изменит приговор", - добавил адвокат.По словам юриста, одному из осужденных братьев должны были вменить статью 106 или 107 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" или " Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В первом случае совершенное преступление наказывается лишением свободы до 10 лет. А во втором - можно отделаться штрафом до пяти миллионов тенге либо ограничением или лишением свободы до трех лет."В этом случае, к сожалению, наверное, не в пользу молодых людей сыграл резонанс данного события. Если дело переквалифицируют с "Покушения на убийство" на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возможно значительное смягчение приговора. С учетом смягчающих обстоятельств могут назначить условный срок либо низший предел наказания", - добавил Жангельды Сулейманов.Он отметил, что оценку действиям братьев Аликеевых дали следствие, прокуратура и суд. Однако адвокат отметил, что у осужденных есть еще три инстанции, где можно будет обжаловать приговор районного суда. Так, действия осужденных могут переквалифицировать в городском суде или в Верховном суде. Также, по словам Сулейманова, председатель Верховного суда может давать представление на решение Верховного суда."В последнее время общественное мнение и резонанс имеют слишком большое влияние на решение суда. Суд должен быть беспристрастным и принимать решение не на основании позиции общества. Потому что в год порядка 40 тысяч уголовных дел рассматривается. Резонансными являются 50-100 из них. Но у суда должна быть одна позиция. Это очень плохо, что суд прислушивается к мнению общества. Но он должен прислушиваться к закону, внутренним убеждениям и нравственным позициям", - подытожил адвокат Жангельды Сулейманов.Ранее судья Еркин Майшинов объяснил свое решение о назначении наказания братьям Аликеевых. По его словам, Жандос сделал несколько кругов, но вовремя остановил машину и никого не сбил. Звук столкновения, который слышен на видео, оказался звуком удара руки по капоту. Однако его младший брат Динмухамед не стал останавливаться и сбил трех человек.Жестокий наезд на мужчин произошел 26 августа около 5 часов утра на проспекте Гагарина. Судя по видеороликам, опубликованным в соцсетях, белая Toyota Camry едва не наехала на одного из участников разборок. Затем черная Toyota Avensis уже намеренно сбила троих мужчин. Пострадавшими оказались Сергей Хан, Еркен Сарсенбаев и Станислав Алиев.За рулем Camry находился 24-летний Жандос Аликеев, который был задержан вечером того же дня. Avensis управлял 20-летний Динмухамед Аликеев. Его задержали и арестовали спустя почти три недели. Он скрывался от полиции в пригороде Алматы. Машины были брошены недалеко от места происшествия, полицейские изъяли их сразу же после инцидента.