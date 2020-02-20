Экс-полицейского осудили за многократное изнасилование подростка в селе Абай

Сейтжапаров Сакен систематически насиловал 16-летнего подростка. Ему дали 15 лет.
В Туркестане вынесен приговор экс-полицейскому Сакену Сейтжапарову, который три года насиловавший подростка в селе Абай, передает Today.kz. Об этом на своей странице Facebook сообщила адвокат Айман Умарова.
"Только что огласили приговор бывшему полицейскому - Сейтжапарову Сакену, который систематически насиловал 16-летнего подростка в Туркестанской области. Ему дали 15 лет лишения свободы ( судья Калмагамбетов Касым), - написала она.
Умарова отметила, что прокурор просил для Сакена Сейтжапарова 11 лет заключения, но суд приговорил его к 15.
"Я считаю, что для такого, как он, и 15 лет мало. Он испортил жизнь мальчику", - добавила она.
По ее словам, начиная с 2013 года Сейтжапаров насиловать парня, а в случае, если подросток расскажет о случившемся кому-либо, он угрожал ему распространением фото и видео интимного характера. Периодически Сейтжапаров вымогал у ребенка деньги.
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