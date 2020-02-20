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Экс-полицейского осудили за многократное изнасилование подростка в селе Абай

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 07:45
Экс-полицейского осудили за многократное изнасилование подростка в селе Абай
Фото Sputnik
Сейтжапаров Сакен систематически насиловал 16-летнего подростка. Ему дали 15 лет.

В Туркестане вынесен приговор экс-полицейскому Сакену Сейтжапарову, который три года насиловавший подростка в селе Абай, передает Today.kz. Об этом на своей странице Facebook сообщила адвокат Айман Умарова.

"Только что огласили приговор бывшему полицейскому - Сейтжапарову Сакену, который систематически насиловал 16-летнего подростка в Туркестанской области. Ему дали 15 лет лишения свободы ( судья Калмагамбетов Касым), - написала она.

Умарова отметила, что прокурор просил для Сакена Сейтжапарова 11 лет заключения, но суд приговорил его к 15.

"Я считаю, что для такого, как он, и 15 лет мало. Он испортил жизнь мальчику", - добавила она.

По ее словам, начиная с 2013 года Сейтжапаров насиловать парня, а в случае, если подросток расскажет о случившемся кому-либо, он угрожал ему распространением фото и видео интимного характера. Периодически Сейтжапаров вымогал у ребенка деньги.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:27
прокурор просил для Сакена Сейтжапарова 11 лет заключения, но суд приговорил его к 15.

Прокурор в доле или соучастник, тут к бабке не ходи.
 
 

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