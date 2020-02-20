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Коронавирус: Число жертв растет, скончались режиссер и его семья

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 08:06
Коронавирус: Число жертв растет, скончались режиссер и его семья
© kxan36news.com
По состоянию на утро 20 февраля общее количество заразившихся новым типом коронавируса по всему миру составило 75 713 человек, число жертв достигло 2126 человек. Еще 16 231 пациент выписан из больниц. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на органы здравоохранения Китая.

В провинции Хубэй, где находится очаг распространения коронавируса, зафиксированы 108 новых летальных исходов, а в целом по стране - 114 случая.

По информации японского телеканала NHK, появились первые жертвы COVID-2019 с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Скончались двое человек.

В городе Ухань от коронавируса умер 55-летний кинорежиссер, представитель кинокомпании Hubei Film Studio Чан Кай, сообщает The Guardian. Он и его сестра заразились от родителей. Госпитализировать отца и мать режиссеру не удалось из-за переполненности местных больниц.

Коронавирус: Число жертв растет, скончались режиссер и его семья


Отец кинематографиста скончался 25 января. У него был жар, кашель и затруднения дыхания. Затем умерла мать режиссера. После этого стало понятно, что Чан Кай и его сестра также инфицировались.

Режиссер отказался от лечения на ранней стадии развития инфекции. Он умер 14 февраля, предварительно попрощавшись с друзьями по Интернету и с сыном, который учится в Великобритании. Сестра Чан Кая также ушла из жизни. Жена режиссера находится в реанимации. За ее жизнь продолжают бороться врачи.

На киностудии Чан Кай стал работать в 1989 году, сразу после того, как окончил Уханьский университет журналистики.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:35
Надо провести статистику по смертности на дорогах в ДТП.
Мне кажется наша область на первом месте будет.
 
 

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