Коронавирус: Число жертв растет, скончались режиссер и его семья

По состоянию на утро 20 февраля общее количество заразившихся новым типом коронавируса по всему миру составило 75 713 человек, число жертв достигло 2126 человек. Еще 16 231 пациент выписан из больниц. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на органы здравоохранения Китая.В провинции Хубэй, где находится очаг распространения коронавируса, зафиксированы 108 новых летальных исходов, а в целом по стране - 114 случая.По информации японского телеканала NHK, появились первые жертвы COVID-2019 с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Скончались двое человек.В городе Ухань от коронавируса умер 55-летний кинорежиссер, представитель кинокомпании Hubei Film Studio Чан Кай, сообщает The Guardian. Он и его сестра заразились от родителей. Госпитализировать отца и мать режиссеру не удалось из-за переполненности местных больниц.Отец кинематографиста скончался 25 января. У него был жар, кашель и затруднения дыхания. Затем умерла мать режиссера. После этого стало понятно, что Чан Кай и его сестра также инфицировались.Режиссер отказался от лечения на ранней стадии развития инфекции. Он умер 14 февраля, предварительно попрощавшись с друзьями по Интернету и с сыном, который учится в Великобритании. Сестра Чан Кая также ушла из жизни. Жена режиссера находится в реанимации. За ее жизнь продолжают бороться врачи.На киностудии Чан Кай стал работать в 1989 году, сразу после того, как окончил Уханьский университет журналистики.