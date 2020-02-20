Экстремисты вербуют казахстанцев в такси

Экстремисты нашли новый способ вербовать казахстанцев: они устраиваются работать в такси и входят в доверие к своим пассажирам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV.
Специалисты говорят, что вербовка в такси стала тенденцией, которая распространяется по всей стране.
"Кто-то арендует себе такси на целый день. Во время поездки водитель начинает непринужденный разговор, предлагает снизить цену за поездку, может угостить по дороге или пригласить куда-нибудь. Предлагает обменяться контактами, поддерживает общение, постепенно втирается в доверие и "обрабатывает" человека", - говорит руководитель отдела центра исследования проблем религий Нур-Султана Александр Антипин.
По его словам, способы вербовки с каждым годом эволюционируют. Экстремисты обладают навыками психологического воздействия. Недавно появилось новое понятие "Бомбардировка любовью" - это когда вербовщики уделяют своей жертве много внимания и завоевывают ее расположение.
"Людям не хватает внимания, особенно тем, кто много времени проводит в социальных сетях, и они это внимание дают. Много примеров, когда девушки уезжали в ту же Сирию после переписок с мужчинами, которые обещали им прекрасную жизнь, много детей, практически рай на земле", - продолжает Александр Антипин.
Бывшие сотрудники КНБ говорят, что в Казахстане экстремисты подчиняются запрещенной группировке ДАИШ, так называемые "спящие ячейки" создают новых бойцов.
"Это не говорит о том, что они прекратили свою деятельность. Откуда они у нас здесь берутся? Это вербовка. Какие-то люди выехали на боевые действия, какие-то вернулись, кто-то и не уезжал, он продолжал здесь эти ячейки создавать. Это не первый год, многие годы уже идут", - рассказал телеканалу полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов
При этом радикалы тщательно маскируются. Якобы проповедуют духовные ценности, рассуждают о справедливости. По словам специалистов, в их сети попались уже сотни казахстанцев, которые уехали воевать в Сирию и Ирак. Но, что именно толкает людей на этот шаг, пока непонятно.
"То есть это в определенный момент, наверное, бывает упущение в семье. Многие проблемы идут из детства, где-то недолюбленность. Однозначно сказать, что уезжают люди необразованные нельзя",- сообщил председатель комитета по делам религии МИОР Ержан Нукежанов.
Напомним, на днях спецслужбы предотвратили теракты в крупных городах Казахстана. У подозреваемых изъяли целый арсенал оружия, бомбы и данные по многолюдным объектам. Задержанные находятся под стражей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.