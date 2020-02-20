Экстремисты вербуют казахстанцев в такси

Экстремисты нашли новый способ вербовать казахстанцев: они устраиваются работать в такси и входят в доверие к своим пассажирам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV.



Специалисты говорят, что вербовка в такси стала тенденцией, которая распространяется по всей стране.



"Кто-то арендует себе такси на целый день. Во время поездки водитель начинает непринужденный разговор, предлагает снизить цену за поездку, может угостить по дороге или пригласить куда-нибудь. Предлагает обменяться контактами, поддерживает общение, постепенно втирается в доверие и "обрабатывает" человека", - говорит руководитель отдела центра исследования проблем религий Нур-Султана Александр Антипин.



По его словам, способы вербовки с каждым годом эволюционируют. Экстремисты обладают навыками психологического воздействия. Недавно появилось новое понятие "Бомбардировка любовью" - это когда вербовщики уделяют своей жертве много внимания и завоевывают ее расположение.



"Людям не хватает внимания, особенно тем, кто много времени проводит в социальных сетях, и они это внимание дают. Много примеров, когда девушки уезжали в ту же Сирию после переписок с мужчинами, которые обещали им прекрасную жизнь, много детей, практически рай на земле", - продолжает Александр Антипин.



Бывшие сотрудники КНБ говорят, что в Казахстане экстремисты подчиняются запрещенной группировке ДАИШ, так называемые "спящие ячейки" создают новых бойцов.



"Это не говорит о том, что они прекратили свою деятельность. Откуда они у нас здесь берутся? Это вербовка. Какие-то люди выехали на боевые действия, какие-то вернулись, кто-то и не уезжал, он продолжал здесь эти ячейки создавать. Это не первый год, многие годы уже идут", - рассказал телеканалу полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов



При этом радикалы тщательно маскируются. Якобы проповедуют духовные ценности, рассуждают о справедливости. По словам специалистов, в их сети попались уже сотни казахстанцев, которые уехали воевать в Сирию и Ирак. Но, что именно толкает людей на этот шаг, пока непонятно.



"То есть это в определенный момент, наверное, бывает упущение в семье. Многие проблемы идут из детства, где-то недолюбленность. Однозначно сказать, что уезжают люди необразованные нельзя",- сообщил председатель комитета по делам религии МИОР Ержан Нукежанов.



Напомним, на днях спецслужбы предотвратили теракты в крупных городах Казахстана. У подозреваемых изъяли целый арсенал оружия, бомбы и данные по многолюдным объектам. Задержанные находятся под стражей.