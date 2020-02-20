Новые правила въезда в Казахстан: как пассажиров встречают в аэропорту

Анкета для прибывающих в Казахстан

Медики в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН, 20 фев — Sputnik. В четверг вступили в силу новые правила въезда в Казахстан из-за угрозы ввоза и распространения коронавируса. Как теперь встречают пассажиров, рассказала Sputnik Казахстан астанчанка, которая прилетела из Москвы."Мы прилетели в шесть утра. Примерно за час до посадки в самолете объявили, что по требованию властей Казахстана всем въезжающим необходимо заполнить анкеты. Бортпроводники раздали лист бумаги с графами на трех языках – казахском, русском и английском", - поделилась жительница столицы со Sputnik Казахстан.Анкета состоит из шести пунктов: ФИО, гражданство, адрес проживания или пребывания, телефон, маршрут.Анкета для прибывающих в Казахстан"Нам сказали, что не выпустят из салона, пока мы не заполним анкеты", - продолжила астанчанка.Заполненные листы отдали медикам, которые находились около линии пограничного контроля.С 20 февраля всех, кто приезжает в Казахстан из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, делят на три категории.Прибывающих из Китая помещают в карантин с изоляцией в стационаре на 14 дней.Тех, кто прилетает из стран, где было более десяти случаев коронавируса, помещают под домашний карантин на две недели.Если пассажир прилетел из страны, где зарегистрировано менее десяти случаев коронавирусной инфекции, то устанавливается удаленный мониторинг в течение 24-х дней по месту пребывания.В случае нарушения данного режима предусматривается административная ответственность.Если лица собираются находиться в Казахстане меньше двух недель, то медицинское наблюдение будет в течение всего времени пребывания.Всего на 20 февраля в Казахстане госпитализировано 165 прибывших из Китая человек с повышенной температурой и ОРВИ.Выписано 158, остается в стационарах семь. Состояние больных удовлетворительное.Обследовано и снято с карантина и наблюдения 524 граждан Казахстана и иностранцев, которые находились на 14-дневном стационарном карантине.В Казахстане случаев заболевания и заражения данной инфекцией на сегодняшний день не зарегистрировано.В декабре прошлого года в провинции Хубэй в центральном Китае (административный центр город Ухань) был выявлен новый вид пневмонии, который вызван ранее неизвестным коронавирусом. Позже инфекция распространилась по всему Китаю, а также затронула порядка 30 государств.Большинство погибших – граждане Китая.Всего жертвами коронавируса на утро четверга, 20 февраля, стали 2 126 человек,16 330 человек выздоровели. Общее число зараженных коронавирусом составляет 75 725 человек, приводит данные институт Джона Хопкинса.Возбудитель заболевания изначально был назвал 2019-nCoV, а затем пневмония, вызванная этим типом коронавируса, получила официальное название Covid-2019.