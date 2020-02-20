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Казахстанцы скупали маски и продавали в Китай - министр

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Казахстанцы скупали маски и продавали в Китай - министр
Фото из открытых источников
Не создавать ажиотаж вокруг медицинских масок попросил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы совместно с местными исполнительными органами мониторим ситуацию в аптеках. В разных регионах отмечают перебои, это коммерческая среда. У нас была определенная озабоченность, что некоторые наши предприниматели, проявляя несознательность что ли, начали большими партиями скупать маски на рынке у дистрибьютеров и даже у аптек, переправлять их в КНР, где действительно есть большая потребность. К нам также обращался Китай, чтобы мы не препятствовали. В той ситуации, когда они сами приобретают маски, мы не имеем возможности препятствовать, это было бы незаконно", - объяснил министр здравоохранения в СЦК.

Он пояснил, что дополнительный объем масок зарезервирован для нужд санитарной службы и медицинских организаций.

"В этой части мы спокойны. Дополнительный объем масок есть. Само сырье шьется в Китае. (...) Есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средства индивидуальной защиты. На рынке это ощущается. Не нужно искусственный ажиотаж создавать. Маски нужны лишь для больных людей.

В условиях, если вы на карантинном объекте, маски нужны. Но в общественных местах маски нужны тем, кто сам болеет. Бытовые маски есть в достаточном количестве. Чтобы снять риски, принято решение о запрете реализации, чтобы они не уходили в зарубеж и другие страны. Многие страны ввели защитные нормы, запрет на экспорт. Чтобы мы не оказались в течение года без необходимых средств", - сказал Биртанов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 16:57
в некоторых аптеках города, уже висит табличка: Масок Жок.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:28
Ничего личного, просто бизнес! lol
 
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Kz001 (Посетители) Сегодня, 15:37
Шутка, да......
 
 

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