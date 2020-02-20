Запрет на свободную продажу ядохимикатов для травли насекомых ввели в Казахстане

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан, в связи с регистрацией случаев отравлений токсическими средствами, применяемыми в дезинсекционной и дератизационной деятельности 20 февраля 2020 года заместителем Главного государственного санитарного врача РК Н. Садвакасовым издано Постановление «О проведении санитарно-профилактических мероприятий».



Таким образом, с сегодняшнего дня запрещена реализация населению средств дезинсекции и дератизации 1,2,3 класса опасности.



Данная временная санитарная мера позволит снизить риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей среды до внесения соответствующих изменений в законодательство РК.