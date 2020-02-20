Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов Аблязова

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам из-за призывов Мухтара Аблязова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.



Отмечается, что в соответствии со статьей 32 Конституции граждане вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. Аналогичное положение закреплено в статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. С учетом этого, в Казахстане порядок организации и проведения мирных собраний регламентирован законом "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций".



"Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократичный выбор Казахстана" ("ДВК"), продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах.



Обращаем внимание, что ввиду публичных призывов Аблязова к насильственному свержению и захвату власти, разжиганию социальной розни, судом организация "ДВК" признана экстремисткой с запрещением деятельности на всей территории Казахстана (решение Есильского районного суда г.Астана от 13.03.2018 г.).

Тем самым, экстремистская организация "ДВК" не является мирной организацией", - говорится в обращении.



В Генпрокуратуре напомнили, что любое участие в его деятельности влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 (финансирование экстремистской деятельности и иное пособничество экстремизму) и 405 (участие в деятельности организации, в отношении которой имеется решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремизма) Уголовного кодекса.



"Кроме того, до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, Интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения. Также они не вправе изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы. Нарушение данных положений влечет ответственность организатора по части 3 статьи 488 Кодекса об административных правонарушениях.



Иными словами, за нарушение организации и проведения незаконных акций на 22 февраля 2020 года будут приниматься меры административного воздействия (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний)", - сообщил заместитель генпрокурора.



Отмечается, что если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то виновные лица уже будут нести уголовную ответственность (статья 400 Уголовного кодекса - организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).



"Также разъясняем, что законом от 26 ноября 2019 года № 273-VІ ЗРК в Кодексе об административных правонарушениях с декабря 2019 года введена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в незаконные публичные акции, а равно его использование в формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста.



За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток по части 2 статьи 128 Кодекса об административных правонарушениях", - заключили в Генпрокуратуре.



В этой связи, действия любого лица по организации или участию в несанкционированном публичном мероприятии будут пресекаться правоохранительными органами с принятием предусмотренных законом мер ответственности.



Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных публичных акциях.



Отметим, что в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.



Кроме того, в Москве проведут слушания уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова о хищении более 58 миллиардов рублей.