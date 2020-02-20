Какие требования предъявили к казахскому алфавиту на латинице

В Алматы министерство культуры и спорта провело совещание, на котором обсудили три проекта казахского алфавита на латинице, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В частности, ранее утвержденный и на данный момент усовершенствованный вариант с использованием акута. Второй – алфавит с использованием знака – умлаут. Третий проект – проект, разработанный группой ученых Института языкознания имени Байтурсынова.



Ученые предъявляют к алфавиту следующие требования: охват всех звуков казахского алфавита; соблюдение принципа "один звук – один знак"; преемственность и последовательность дополнительных диакритических знаков; соответствие латинских букв и диакритических знаков характеру звуков казахского языка; соблюдение научной обоснованности в алфавите; соответствие знаков алфавита Международной фонетической алфавитной системе; соответствие знаков алфавита системе UNICODE; сохранение алфавитной последовательности в соответствии с природой казахского языка.



Выбранный проект будет представлен в Национальную комиссию по переводу казахского языка на латинскую графику.