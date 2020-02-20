Над Лас-Вегасом пролетела стая голубей в кепках с вожаком в образе Трампа

Жители Лас-Вегаса стали свидетелями полета стаи голубей в красных кепках с лозунгом президента США «Сделаем Америку снова великой». Вожаком птиц стал голубь прической Дональда Трампа. Ответственность за акцию взяла на себя разделяющая политику действующего президента США организация P. U. T. I.N («Pigeons United To Interfere Now» — переводится как «Голуби, объединенные для вмешательства»).







Организаторы акции объяснили, что таким образом они выражают поддержку нынешнему лидеру страны. Голубей для полета они тренировали в течение нескольких месяцев, изучали правила ухода за ними, а идею позаимствовали из исторических реалий и вдохновились операцией Tacana. Так, в 1970-х сотрудники ЦРУ пытались снарядить голубей на разведку и с их помощью следить за СССР.



Данная акция привлекла внимание зоозащитников. Активисты собираются привлечь к ответственности организаторов флешмоба с голубями за жестокое обращение с животными.



Ранее «Ридус» писал о том, что в американском университете Монмут был проведен опрос, согласно которому 66% американских избирателей ожидают победу президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% опрошенных предполагают, что Трамп не отправится на второй срок. В то же время, возможная победа Трампа на выборах не радует 55% респондентов.