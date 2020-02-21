В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».



Согласно первой версии, пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. По версии специалистов, патоген может перейти от людей, прибывших из Китая без ярко выраженных симптомов.



Кроме того, главную меру по предотвращению распространения патогена — скрининг в аэропортах — назвали неэффективной. Вирусологи считают, что после него остаются незамеченными более половины зараженных, так как у болезни длинный инкубационный период. Вирус может никак не проявлять себя клинически около двух-трех недель с момента инфицирования.



Эксперты напомнили, что люди знакомы с коронавирусами с 1965 года. В структуре ежегодных вспышек ОРВИ на коронавирусную инфекцию приходится около десяти процентов, а у 80 процентов населения есть антитела к другим штаммам коронавирусов. Согласно второй версии, такое разнообразие могло привести к тому, что используемые при диагностике тесты отреагировали не на COVID-19, а на другой генетически близкий штамм.



По мнению специалистов, все действия, которые сейчас предпринимаются правительством, больше нельзя считать чрезмерными. Следует кардинально усилить внимание к практико-ориентированным исследованиям респираторных инфекций, добавили эксперты.



Ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что на сегодняшний день приняты беспрецедентные меры по защите от проникновения коронавируса на территорию России. В частности, речь идет о временном запрете на въезд китайцев в Россию. Оно распространяется на туристов, а также на приезжающих в Россию по работе или вопросам бизнеса. Приостановка въезда граждан КНР в РФ не коснется транзитных пассажиров.



Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. О первых двух зараженных коронавирусом в России стало известно 31 января. Оба являются гражданами КНР.