Казахстанцев будут предупреждать о фонограмме на концертах. Соответствующее предложение уже озвучили депутатам в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Данную норму планируют внести в действующий закон о культуре.



"Создана рабочая группа. Речь идет об обязанности исполнителя информировать зрителя об использовании фонограммы. Это делается, чтобы у зрителя было право выбора, идти на такой концерт или нет. Это обязательно повлияет на цену билета. Я лично не купила бы дорогой билет на концерт, который поется под фонограмму. Таким образом мы определяем возможность зрителя выбирать", - рассказала директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Кумис Сеитова корреспонденту.



Она добавила, что подобное практикуется во многих странах. "Более того, есть практика, когда фонограмма запрещается. Есть практика, когда данный вид деятельности лицензируется (…)", - отметила Кумис Сеитова.



Сообщать о фонограмме, по ее словам, будут обязаны все артисты.



"Законодательство распространяется на территории Казахстана. В случае принятия нормы любые зарубежные, казахстанские артисты будут работать в рамках закона. Это норма еще не принята, но она поддерживается депутатами. Со стороны других государственных органов нареканий не было", - объяснила специалист.



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Норма коснется не только голосовой фонограммы, но и музыкальных инструментов, например, когда включается запись игры на домбре или кобызе.



"Также речь шла и о запрете фонограммы, но мы еще к этому не готовы. Возможно, эту норму со временем попытаемся ввести. Чтобы вообще не использовать фонограмму, нужны оснащенные концертные залы, но сейчас это только на республиканском уровне. На региональном уровне, возможно, не все готово. Этот вопрос обсуждается. Но еще преждевременно (вводить запрет. - Прим.)", - указала Кумис Сеитова.



В Министерстве культуры считают, что новое правило позитивно повлияет на проведение концертов.



"Те, кто поет по фонограмму, не приедут (артисты. - Прим.). (...) Я считаю, что петь под фонограмму - обман. (...) Живой концерт намного дороже обходится самому исполнителю. Поэтому запретить (фонограмму) еще рано. Но информировать - это нормальная практика", - заключила директор департамента по делам культуры и искусства, отвечая на вопрос об ограниченности приездов зарубежных артистов.