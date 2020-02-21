Рост цен на продукты в Казахстане остается самым высоким в ЕАЭС

Годовая инфляция в Казахстане продолжает оставаться самой высокой в Евразийском экономическом союзе, сообщает LS.



Напомним, по итогам января 2020 года годовой рост цен на товары и услуги в Казахстане составлял 5,6%. По статистике ЕАЭС, инфляция в стране является наибольшей в Союзе.



Так, в Беларуси потребительские цены выросли за год на 4,7%, в Кыргызстане – на 3,2%, в России – на 2,4% и в Армении – на 0,2%. Инфляция во всем ЕАЭС составила 2,8% по итогам января текущего года.



Что касается продовольственных товаров, то в январе 2020 года они подорожали в Казахстане на 9,2% по сравнению с январем 2019 года. Данный рост также является наибольшим в Союзе. В Кыргызстане данный сегмент вырос в цене на 5,6%, в Беларуси – на 4,1%, в России – на 2%. При этом в Армении продовольствие, напротив, подешевело за год на 1,1%.



И по росту цен на непродовольственные товары Казахстан занимает первую строчку в ЕАЭС – 5,2%. В Беларуси показатель составил 3,7%, в России – 2,5%, в Армении – 1,7% и в Кыргызстане – 0,5%.



Более того, платные услуги в Казахстане за год подорожали на 1,4%, тогда как в Беларуси – на 7,2%, в России – на 2,8%, в Казахстане – на 1,4%, в Армении – на 1,2% и в Кыргызстане – на 0,8%.