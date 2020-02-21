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О полицейских с лишним весом рассказали в МВД

Просмотров:424 Опубликовано: Сегодня, 10:11
О полицейских с лишним весом рассказали в МВД
Фото Турар Казангапов
В МВД рассказали о полицейских с лишним весом. В министерстве сообщили, какие требования для службы предъявляют к будущим сотрудникам правоохранительных органов и на каких должностях можно работать с ожирением, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Плановые и внеочередные аттестации сотрудников правоохранительных органов заметно повлияли на стройность полицейских. Но, несмотря на проводимые в структуре реформы, в рядах полицейских все еще можно встретить сотрудников, с виду испытывающих проблемы с весом.

"Поступающие на службу с ожирением I степени признаются негодными в строевые подразделения ОВД, а на остальные должности – годными. С ожирением II и III степени уже признаются негодными на любые должности", - разъяснили в МВД в ответ на официальный запрос редакции.

Отметим, что ожирение (избыточное отложение жира в организме) соответствует индексу массы тела (ИМТ), равному или больше 30. К примеру, при росте 170 сантиметров (именно с такого роста набирают мужчин в ряды полицейских - прим. автора) и весе 101 килограмм ИМТ равен 34,95, это ожирение I степени. Такой сотрудник может занимать должности, не связанные со строевыми подразделениями. А вот при таком же росте и весе в 102 килограмма сотрудник является негодным к службе в любом подразделении.

Также в МВД разъяснили, какие требования предъявляют к тем, кто хочет служить в правоохранительных органах.

"Для оперативных служб требуется рост не менее 170 сантиметров для мужчин и 160 сантиметров для женщин, ИМТ (индекс массы тела - прим. автора), равный не менее 18,5 килограмма на квадратный метр.

Для вспомогательных служб - рост не менее 165 сантиметров для мужчин и 160 сантиметров для женщин, ИМТ не менее 18,5 килограмма на квадратный метр", - пояснили в министерстве.

По данным Министерства внутренних дел, на службу в правоохранительные органы принимаются граждане Казахстана от 18 лет. Необходимо обладать определенными личными, моральными, деловыми и профессиональными качествами, какими именно, не уточняется. Также смотрят на физические данные, состояние здоровья и уровень образования.

Кандидаты на службу в правоохранительные органы проходят военно-врачебную комиссию - медицинское, психофизиологическое освидетельствование и полиграфологическое исследование (проверка индивидуально-психологических и психофизиологических качеств - прим. автора).

Напомним, что до 31 марта проходит внеочередная аттестация полицейских. По результатам за 2019 год из-за провальной аттестации 26 полицейских были уволены.


Источник: Tengrinews.kz
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