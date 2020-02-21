Пожизненные сроки получили обвиняемые в убийстве егеря в Караганде

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда удовлетворены частично.



В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области оглашен приговор по делу о нападении на двоих егерей и убийстве одного из них, передает корреспондент Today.kz.



Троим обвиняемым в убийстве Ерлана Нургалиева судья назначил пожизненное лишение свободы.



Судья пришел к выводу, что подсудимые Кайрат Акшанов, Берик Ахметов и Нурлан Шукилдиков опасны для общества и должны отбывать пожизненное наказание в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности.



"Вина подсудимых по предъявленному обвинению нашла свое полное подтверждение. Наказание осужденным в виде пожизненного лишения свободы назначено соразмерно содеянному, с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, наступивших последствий и мнения потерпевших. Орудия преступления в виде двух автомашин, оружия обратить в доход государства", - вынес приговор судья спецсуда Кайрат Касимов.



Для остальных четверых подсудимых судья назначил по 6 лет лишения свободы за незаконную охоту на сайгу.



"Базаров, Кайырбеков, Мырзабаев и Акимов также лишены права заниматься охотой на 5 лет каждый", - огласил приговор Касимов.



Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично. С осужденных Ахметова, Акшанова и Шукилдикова в пользу потерпевшего Ницык суд взыскал 500 000 тенге материального ущерба и 6 миллионов тенге морального вреда.



В пользу брата погибшего егеря суд взыскал 500 000 тенге материального ущерба и 9 миллионов тенге морального вреда. Сыну убитого егеря суд присудил 1 890 000 тенге материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 15 миллионов тенге.



Ранее сообщалось, что в январе прошлого года семеро браконьеров были замечены егерской службой в лесо-степной местности Нуринского района Карагандинской области. В процессе погони и завязавшейся драки браконьеры убили егеря Ерлана Нургалиева.



Один из подсудимых оказался бывшим сотрудником МВД. Все семеро обвиняемых – жители Кызылординской области.