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Пожизненные сроки получили обвиняемые в убийстве егеря в Караганде

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Пожизненные сроки получили обвиняемые в убийстве егеря в Караганде
Фото: Ospan Ali
Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда удовлетворены частично.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области оглашен приговор по делу о нападении на двоих егерей и убийстве одного из них, передает корреспондент Today.kz.

Троим обвиняемым в убийстве Ерлана Нургалиева судья назначил пожизненное лишение свободы.

Судья пришел к выводу, что подсудимые Кайрат Акшанов, Берик Ахметов и Нурлан Шукилдиков опасны для общества и должны отбывать пожизненное наказание в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности.

"Вина подсудимых по предъявленному обвинению нашла свое полное подтверждение. Наказание осужденным в виде пожизненного лишения свободы назначено соразмерно содеянному, с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, наступивших последствий и мнения потерпевших. Орудия преступления в виде двух автомашин, оружия обратить в доход государства", - вынес приговор судья спецсуда Кайрат Касимов.

Для остальных четверых подсудимых судья назначил по 6 лет лишения свободы за незаконную охоту на сайгу.

"Базаров, Кайырбеков, Мырзабаев и Акимов также лишены права заниматься охотой на 5 лет каждый", - огласил приговор Касимов.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично. С осужденных Ахметова, Акшанова и Шукилдикова в пользу потерпевшего Ницык суд взыскал 500 000 тенге материального ущерба и 6 миллионов тенге морального вреда.

В пользу брата погибшего егеря суд взыскал 500 000 тенге материального ущерба и 9 миллионов тенге морального вреда. Сыну убитого егеря суд присудил 1 890 000 тенге материального ущерба и компенсацию морального вреда в размере 15 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что в январе прошлого года семеро браконьеров были замечены егерской службой в лесо-степной местности Нуринского района Карагандинской области. В процессе погони и завязавшейся драки браконьеры убили егеря Ерлана Нургалиева.

Один из подсудимых оказался бывшим сотрудником МВД. Все семеро обвиняемых – жители Кызылординской области.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 12:13
Справедливо.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:29
Звери.Человека при исполнении убили.Который честно выполнял свою работу.А эти,видать, возмутились его неподкупности.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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