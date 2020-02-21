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22.02.2020 - Ванга назвала этот день роковым

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:00
22.02.2020 - Ванга назвала этот день роковым
Фото из открытых источников
Российские СМИ публикуют информацию о якобы неизвестном ранее предсказании ясновидящей Ванги, передает zakon.kz.

ИА "Экспресс-Новости" пишет о том, что день 22.02.2020 Ванга назвала роковым. Она утверждала, что он станет поворотным для всего человечества.

Об этом пророчестве стало известно недавно. Якобы Ванга настаивала о неразглашении некоторых предсказаний до наступления года металлической крысы. И только недавно ее близкие родственники сделали сенсационное заявление о некоторых, неизвестных до этого, предсказаниях.

Ванга сообщала, что день пяти двоек надо пережить. По ее словам, пепел покроет землю, вода выйдет из берегов. Также упоминается и о каком-то заболевании. По словам личного переводчика Ванги Стояна Петрова, речь идет о забытом недуге, который поразит все человечество. Ванга сказала, что распространится он с юга и захватит все человечество. Погибнуть от этой инфекции могут сотни миллионов человек. Связана болезнь может быть с солнечной активностью.

Многие конечно же сразу вспоминают коронавирус. И это заболевание в какой-то степени является забытым, поскольку открыт вирус был в 1965 году.

Говорила Ванга и о космической катастрофе. Она предсказала столкновение астероида с Землей. Когда-то она увидела, что это событие состоится именно в день пяти двоек. Она сообщала, что огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым. Прорицательница упомянула и о том, что большое тело прилетит на Землю и ударится об воду.

Дату 22.02.2020 прорицательница связывала с катаклизмами, которые могут коснутся всей планеты. Она не сомневалась в том, что выжить смогут только добрые люди, злым суждено умереть.

В свою очередь, астрономы над предсказанием смеются, пишет cheltv.ru. Наибольшую опасность для Земли представлял астероид PZ39, который был достаточно близко к земной орбите, но уже миновал ее 15 февраля. В следующий раз он будет пролетать мимо только через 55 лет. Скептики говорят, что предсказания Ванги просто удобны в толковании, и их можно интерпретировать как угодно. К тому же стоит задуматься над тем, насколько были честны очевидцы, которые записывали ее слова.


Источник: zakon.kz
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