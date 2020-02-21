Казахстан назвали рискованной страной для туристов

Казахстан занял 71-е место среди 180 стран мира в рейтинге стран по уровню безопасности для путешественников, который составили аналитики французского сайта оценки страхования туристов Insurly, передает Tengritravel.kz.
Согласно данным сайта, Казахстан набрал 59,4 балла из 100 и отмечен как государство со значительными рисками. При этом авторы рейтинга оценили здравоохранение страны на 77 баллов, риски стихийных бедствий - на 75 баллов. А вот транспортные риски набрали низкие 43 балла, риски подвергнуться насилию также имеют низкую оценку - 40 баллов - со средним риском умышленных убийств и ДТП. Для сравнения, Швейцария, лидер рейтинга, по большинству показателей получила свыше 90 баллов, с отсутствующим риском ДТП и убийств.
Среди стран бывшего Советского Союза, лучшие результаты у Эстонии - 15 место, Литвы - 43, Латвии - 45, Узбекистана - 46 и Беларуси - 48 место.
Средние показатели у Азербайджана - 52 место, Туркменистана - 60, Молдавии - 66, Грузии - 68, Армении - 72, Украины - 83 и России - 86.
На последней строчке рейтинга - Таджикистан и Кыргызстан, которым достались 93-е и 106-е места.
Самыми безопасными для туризма, помимо Швейцарии, считаются Сингапур и Норвегия. Также в 10-ку попали Люксембург, Кипр, Исландия, Дания, Португалия, Финляндия и Япония.
Самыми небезопасными странами для туристов признаны страны африканского континента: Судан, занявший последнее место с 14,3 балла, Республика Конго с 14,8 и Центрально-Африканская Республика - 19,7 балла.
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