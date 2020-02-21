Налог на неиспользуемые земли в Казахстане увеличат в 20 раз

Вопрос об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения и увеличения штрафов выходит на финишную прямую. Министерство сельского хозяйства уже подготовило поправки в законодательство и надеется в ближайшее время внести их на рассмотрение парламента.
- По реализации поручения главы государства, данном в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019, в части вовлечения неиспользуемых сельхозземель в производственную деятельность с усилением соответствующих механизмов по их изъятию, министерством разработаны поправки в Земельный, Предпринимательский и Налоговый кодексы в части сокращения этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель (с 2 лет до 1 года), а также 20-кратного увеличения налога на неиспользуемые сельхозземли. На сегодня разработана концепция проекта Закона, которая размещена на интернет-портале открытых НПА и интернет-ресурсе МСХ для публичного обсуждения, а также направлена субъектам частного предпринимательства для получения экспертного заключения, - сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов в пятницу, 21 февраля, в ходе коллегии министерства.
По результатам публичного обсуждения концепцию планируют внести на рассмотрение межведомственной комиссии по законопроектной деятельности.
Курманов сообщил, что в 2019 работа по мониторингу использования сельхозземель, анализу их доступности и эффективности была активизирована. Так, в пилотном режиме создан геопортал для проведения онлайн мониторинга использования и инвентаризации сельхозземель с помощью космических снимков в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. В результате этой работы в Акмолинской области выявлено 289,2 тыс. га неиспользуемых, 133,6 тыс. га неучтенных и самозахваченных земель, в Северо-Казахстанской – 284,3 тыс. га неиспользуемых, 88,7 тыс. га неучтенных и самозахваченных земель.
- По неучтенным участкам акиматами проводятся работы по их оформлению с направлением уведомления, а по самовольно захваченным и неиспользуемым участкам - материалы готовятся для передачи в суд по их изъятию. В текущем году работа по аудиту будет продолжена в остальных регионах, - уточнил вице-министр.
Также проведен детальный анализ неиспользуемых пастбищных угодий, в результате установлено, что «практически во всех областях, особенно в южных регионах наблюдается дефицит пастбищных угодий для местного населения».
- При этом за действующими хозяйствами закреплено 72,4 млн га пастбищ, из которых почти половина не загружена достаточным поголовьем скота, - отметил Курманов. При этом он подчеркнул, что за 2 месяца 2020 года возвращено в госсобственность около 1,8 млн га пастбищ, и работа в данном направлении продолжается.
Кроме того, за весь 2019 год в рамках работы по государственному контролю за соблюдением земельного законодательства, возвращено в госсобственность через суд – 1,2 млн га неиспользуемых земель, из них 37 тыс. га – пашни, 1163 тыс. га – пастбищ.
- Особо хотел отметить, что весной 2019 неиспользуемые 1,7 млн гектар сельхозземель проблемного агрохолдинга-латифундиста были переданы 43 новым инвесторам, то есть данная площадь была сегментирована до оптимальных размеров и позволила снизить предпринимательские риски неэффективного управления. Новые владельцы вложили порядка 20 млрд. тенге инвестиций только на проведение весенне-полевых работ, выплатили долги по налогам и заработной плате, сохранили рабочие места. Необходимо отметить, что во всех вышеуказанных случаях инвесторами являются отечественные юридические лица и граждане Казахстана, - заключил Курманов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz