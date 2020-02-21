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Налог на неиспользуемые земли в Казахстане увеличат в 20 раз

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Налог на неиспользуемые земли в Казахстане увеличат в 20 раз
ФОТО: Depositphotos.com/Mark_KA
Вопрос об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения и увеличения штрафов выходит на финишную прямую. Министерство сельского хозяйства уже подготовило поправки в законодательство и надеется в ближайшее время внести их на рассмотрение парламента.

- По реализации поручения главы государства, данном в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019, в части вовлечения неиспользуемых сельхозземель в производственную деятельность с усилением соответствующих механизмов по их изъятию, министерством разработаны поправки в Земельный, Предпринимательский и Налоговый кодексы в части сокращения этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель (с 2 лет до 1 года), а также 20-кратного увеличения налога на неиспользуемые сельхозземли. На сегодня разработана концепция проекта Закона, которая размещена на интернет-портале открытых НПА и интернет-ресурсе МСХ для публичного обсуждения, а также направлена субъектам частного предпринимательства для получения экспертного заключения, - сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов в пятницу, 21 февраля, в ходе коллегии министерства.

По результатам публичного обсуждения концепцию планируют внести на рассмотрение межведомственной комиссии по законопроектной деятельности.

Курманов сообщил, что в 2019 работа по мониторингу использования сельхозземель, анализу их доступности и эффективности была активизирована. Так, в пилотном режиме создан геопортал для проведения онлайн мониторинга использования и инвентаризации сельхозземель с помощью космических снимков в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. В результате этой работы в Акмолинской области выявлено 289,2 тыс. га неиспользуемых, 133,6 тыс. га неучтенных и самозахваченных земель, в Северо-Казахстанской – 284,3 тыс. га неиспользуемых, 88,7 тыс. га неучтенных и самозахваченных земель.

- По неучтенным участкам акиматами проводятся работы по их оформлению с направлением уведомления, а по самовольно захваченным и неиспользуемым участкам - материалы готовятся для передачи в суд по их изъятию. В текущем году работа по аудиту будет продолжена в остальных регионах, - уточнил вице-министр.

Также проведен детальный анализ неиспользуемых пастбищных угодий, в результате установлено, что «практически во всех областях, особенно в южных регионах наблюдается дефицит пастбищных угодий для местного населения».

- При этом за действующими хозяйствами закреплено 72,4 млн га пастбищ, из которых почти половина не загружена достаточным поголовьем скота, - отметил Курманов. При этом он подчеркнул, что за 2 месяца 2020 года возвращено в госсобственность около 1,8 млн га пастбищ, и работа в данном направлении продолжается.

Кроме того, за весь 2019 год в рамках работы по государственному контролю за соблюдением земельного законодательства, возвращено в госсобственность через суд – 1,2 млн га неиспользуемых земель, из них 37 тыс. га – пашни, 1163 тыс. га – пастбищ.

- Особо хотел отметить, что весной 2019 неиспользуемые 1,7 млн гектар сельхозземель проблемного агрохолдинга-латифундиста были переданы 43 новым инвесторам, то есть данная площадь была сегментирована до оптимальных размеров и позволила снизить предпринимательские риски неэффективного управления. Новые владельцы вложили порядка 20 млрд. тенге инвестиций только на проведение весенне-полевых работ, выплатили долги по налогам и заработной плате, сохранили рабочие места. Необходимо отметить, что во всех вышеуказанных случаях инвесторами являются отечественные юридические лица и граждане Казахстана, - заключил Курманов.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:42
Лучше бы ввели налог на богатство.
Вот тогда бы казна наполнилась, но увы они против себя любимых такого не сделают.
 
 

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