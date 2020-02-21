Новые стандарты поведения для полицейских введет МВД

"Настольную книгу" полицейского разрабатывает министерство внутренних дел, передает Today.kz.



"В ближайшее время будет утвержден стандарт полицейского. Он устанавливает основные требования к профессиональным и личным качествам полицейских, а также базовые стандарты поведения, которых необходимо придерживаться в различных ситуациях", - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на парламентском часе по вопросу реализации Дорожной карты по модернизации ОВД.



Раньше был устав патрульной службы, в котором прописывалось, как полицейский должен себя вести в той или иной ситуации, что он должен иметь с собой и какими знаниями обладать.



"В настоящее время такого стандарта нет. Но он будет. В документе пропишут, как полицейский должен подойти, как обращаться с гражданином, реагировать, если в отношении него проводится видеосъемка, как реагировать при семейных скандалах, либо при пресечении нарушения общественного порядка. Это будет настольная книга любого полицейского", - пообещал Тургумбаев.