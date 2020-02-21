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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые стандарты поведения для полицейских введет МВД

Просмотров:381 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Новые стандарты поведения для полицейских введет МВД
Фото из открытых источников
"Настольную книгу" полицейского разрабатывает министерство внутренних дел, передает Today.kz.

"В ближайшее время будет утвержден стандарт полицейского. Он устанавливает основные требования к профессиональным и личным качествам полицейских, а также базовые стандарты поведения, которых необходимо придерживаться в различных ситуациях", - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на парламентском часе по вопросу реализации Дорожной карты по модернизации ОВД.

Раньше был устав патрульной службы, в котором прописывалось, как полицейский должен себя вести в той или иной ситуации, что он должен иметь с собой и какими знаниями обладать.

"В настоящее время такого стандарта нет. Но он будет. В документе пропишут, как полицейский должен подойти, как обращаться с гражданином, реагировать, если в отношении него проводится видеосъемка, как реагировать при семейных скандалах, либо при пресечении нарушения общественного порядка. Это будет настольная книга любого полицейского", - пообещал Тургумбаев.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:43
У них профессиональное.Они сосвременем нормальных людей с преступниками начинают путать.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Neo_454
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:24
а без книги обычное человеческое поведение уже никак для ментов?
элеменнтарную вежливость пока еще никто не отменял вроде
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 16:20
Ян,
Следующим ходом останется только штацким сделать жизнь как в Штатах.
Но пока скачуха не нам.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:03
В книгу включить пункты:
Как грамотно вчетвером или впятером нападать на пенсионера или просто прохожего.
Как стремительно прятаться при малейшей опасности получить пулю (Кулекеев, Кордай и др.)
Как быстро реагировать в полном боевом снаряжении на мирные митинги граждан
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:38
Хотят видно сделать как в штатах,пырхнешься дубиной по темечку,руку в карман сунул стреляют на месте. Не дай бог нашим разрешить такое.
 
 

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