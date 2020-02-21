Автобус с эвакуированными из Китая людьми закидали камнями на Украине

Украинцы оказались не рады собственным согражданам, эвакуированным из Китая. Решение властей поместить их на карантин, чтобы перепроверить на коронавирус, местные жители встретили протестами. Эвакуированные должны были разместиться в пансионате в Полтавской области, но когда автобус с гражданами подъезжал к месту назначения, местные жители закидали его камнями.
Протестующие выступают против размещения эвакуированных в местном санатории Нацгвардии.
Жители Новых Санжар, куда привезли вывезенных из КНР людей, пытались блокировать проезд автобусов. Они выкрикивали протестные возгласы и кидали в транспорт камни. Полиции удалось оттеснить протестующих и задержать тех, кто кидал камни в автобусы.
Всего в пансионат приехало семь автобусов. Водители каждого из них были в спецодежде, а пассажиры в респираторах. После того, как автобусам все же удалось проехать на территорию санатория, местные жители продолжили спорить с полицией.
Накануне, 20 февраля, на улицы вышли жители Полтавской и Харьковской областей, а 19 февраля — из Львовской области. Все выступали против того, чтобы «прокаженные» оставались на Украине. Они поджигали шины и спорили с полицией, в попытках не допустить, чтобы эвакуированные из Китая граждане были размещены рядом.
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