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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автобус с эвакуированными из Китая людьми закидали камнями на Украине

Просмотров:521 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Автобус с эвакуированными из Китая людьми закидали камнями на Украине
фото: instagram/pvp.poltava
Украинцы оказались не рады собственным согражданам, эвакуированным из Китая. Решение властей поместить их на карантин, чтобы перепроверить на коронавирус, местные жители встретили протестами. Эвакуированные должны были разместиться в пансионате в Полтавской области, но когда автобус с гражданами подъезжал к месту назначения, местные жители закидали его камнями.

Протестующие выступают против размещения эвакуированных в местном санатории Нацгвардии.

Жители Новых Санжар, куда привезли вывезенных из КНР людей, пытались блокировать проезд автобусов. Они выкрикивали протестные возгласы и кидали в транспорт камни. Полиции удалось оттеснить протестующих и задержать тех, кто кидал камни в автобусы.

Всего в пансионат приехало семь автобусов. Водители каждого из них были в спецодежде, а пассажиры в респираторах. После того, как автобусам все же удалось проехать на территорию санатория, местные жители продолжили спорить с полицией.



Накануне, 20 февраля, на улицы вышли жители Полтавской и Харьковской областей, а 19 февраля — из Львовской области. Все выступали против того, чтобы «прокаженные» оставались на Украине. Они поджигали шины и спорили с полицией, в попытках не допустить, чтобы эвакуированные из Китая граждане были размещены рядом.



Источник: 365info.kz
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Комментарии ( 6 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 20:12
Прославились на весь мир опозорились.
 
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hapiness (Посетители) Сегодня, 19:41
Опасения людей можно понять. Что же до последнего сидели они там. Нужно за короткое время построить больницы далеко далеко как Украине так и нам. Пусть там проходит карантин не 14дней, а месяц. И на малейшей признаки этого заболевание изолировать человека до полного выздоровления . Не судите меня строго но мы должны пойти на такой шаг.

Далеко от города хотел написать
 
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  • Ян
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 19:06
Именно так себя ведут истинные европейцы и члены НАТЫ. podzatylnik
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:48
Кстати данный борт привёз и 2 казахстанцев в Алматы,как они доехали до дому и посадили их на карантин?
 
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  • tolk
  • Ян
 Леська (Посетители) Сегодня, 17:30
Вот придурки...
 
-1
  • kz1990
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  • Ян
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 17:17
Хероям САЛО!!!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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