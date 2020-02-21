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Казахстанцы смогут получить российское гражданство без пятилетнего ценза пребывания в РФ

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Казахстанцы смогут получить российское гражданство без пятилетнего ценза пребывания в РФ
Фото из открытых источников
Упростить получение российского гражданства планируют для жителей Украины, Беларуси, Молдавии и Казахстана.

Законопроект об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана ряда стран, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснётся четырёх стран: Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана", – сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Кроме того, жителям этих стран не надо будет доказывать материальное положение, добавил глава комитета.

"Также в проекте закона будет норма, согласно которой получить гражданство РФ в упрощённой форме можно будет, прожив в совместном браке с иностранцем не три года, как это требуется сейчас, а один год", – отметил Леонид Калашников.

В настоящее время, согласно закону, претендовать на российское гражданство иностранный гражданин может, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Кроме того, в настоящее время, согласно Закону "О гражданстве РФ" предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трёх лет.


Источник: informburo.kz
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