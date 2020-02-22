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Директора ломбарда взяли в заложники клиенты в Атырау

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Директора ломбарда взяли в заложники клиенты в Атырау
Фото: azh.kz
В Атырау клиенты взяли в заложники директора ломбарда Home Avto Invest, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По данным издания, 21 февраля атырауские вкладчики ломбарда собрались возле его офиса с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость. Самые решительные пошли на безрассудный шаг - взяли в заложники директора ломбарда.

В настоящий момент его держат в одной из квартир многоэтажного дома возле драмтеатра и обещают отпустить только после того, как им вернут вклады. Во дворе дома стоят несколько авто, забитые клиентами Home Avto Invest. Полицейские экипажи тоже периодически присутствуют, но попыток вызволить заложника не наблюдалось, отмечает издание.

Напомним, 21 февраля в нескольких городах Казахстана сотни вкладчиков ломбардов "Гарант 24" и "Estate Ломбард" устроили переполох в офисах компании, чтобы вернуть вложенные деньги.


Источник: Tengrinews
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