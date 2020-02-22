Убить неугодного сотрудника на рабочем месте попытался директор Костанайского филиала крупного АО «Казтелерадио»

Об этом нашим корреспондентам сообщил сам пострадавший, юрист предприятия Даурен Шарипов

На момент общения с корреспондентом «Тобол Инфо» Шарипов уже писал заявление в полицию, хотя признается, что обошлось все буквально чудом. Конфликт случился в здании филиала по ул. Каирбекова, 312 сегодня в районе полудня. По словам Шарипова, он, ничего не подозревая, шел вниз по лестнице, когда сзади подошел директор Арман Ахметов и начал душить юриста двумя руками.



— До этого сегодня я его не видел, он неожиданно подошел сзади и начал меня душить. Вы бы видели его глаза! — рассказывает Даурен Шарипов.



— Как вы считаете, с чем может быть связано такое поведение Ахметова? — поинтересовались мы.



— 17 февраля он сказал мне написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я отказался и сказал ему, что принуждать меня к этому незаконно. После чего он составил два акта о том, что я отсутствовал на рабочем месте. Вчера, 19 февраля, я обратился с жалобой на него в отдел собственной безопасности. Думаю, сегодня по моему заявлению начали разбираться, поэтому он меня душил.



Шарипов заявляет — спасло его только то, что у других сотрудников во время инцидента были открыты двери и они быстро сбежались на крик. После чего сам Шарипов вызвал полицию и «скорую».



— В полицию действительно поступило обращение, сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, — сообщила советник начальника департамента полиции по Костанайской области Елена Кашарина.

Подробности происшествия будут известны позже, за развитием событий следите вместе с нами.