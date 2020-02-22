В центре Алматы задерживают сторонников Демпартии, проводивших митинг

В районе площади "Астана" идут задержания сторонников Демократической партии, которые провели короткий митинг в сквере - у памятника Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, передали корреспонденты Vласти.



СОБР задержал, как минимум, десять участников митинга и предпринимают попытки задержать лидеров инициативной группы по созданию партии - Ингу Иманбай и Толегена Жукеева - оба находятся во главе немногочисленного шествия, пытающегося выйти с площади. Дорогу им блокирует СОБР.



Участники скандируют "Жаболатка бостандык!" (Свободу Жанболату!).



Интернет в районе площади "Астана" практически не работает.



К 11:45 были задержаны все участники немногочисленного митинга Демпартии, включая Толегена Жукеева и Ингу Иманбай.



Этим утром полиция задержала не менее 70 сторонников партии, приехавших из регионов, которые вышли из хостела, где остановились и намеревались пройти к площади "Астана". Накануне вечером был задержан лидер Демпартии Жанболат Мамай, ночью его арестовали на трое суток. В течение этой недели в регионах были задержаны десятки членов Демпартии, намеревавшихся приехать на учредительный съезд партии, планировавшийся на субботу.