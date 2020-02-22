Жители Зайсана вышли на улицы, требуя закрыть границы с Китаем

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. Жители города Зайсан Восточно-Казахстанской области вышли на митинг, опасаясь, что в их больницу привезут зараженных коронавирусом граждан Китая. В связи с этим аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов вынужден был перенести свой рабочий визит в Курчумский район и срочно выехать в Зайсан.



Поводом для возмущения стала рассылка в соцсетях информации о том, что якобы в регион направляется целый автобус с инфицированными гражданами Китая. Митингующие требовали закрыть границы с Китаем.



В пресс-службе акимата области пояснили, что в настоящий момент ситуация стабильна. "Карантинные стационары размещены в отдельно стоящих зданиях для наблюдения казахстанцев. Это сделано в рамках постановления главного санитарного врача Казахстана: все, кто побывал на территории КНР, должны быть обследованы и помещены на обсервационные койки на 14-дневный карантин, - заявила в телефонном разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстан пресс-секретарь акимата Восточно-Казахстанской области Айгуль Базарова.



По ее словам, необязательно эти люди должны иметь все признаки заболевания, это делается для профилактики. "Если вдруг будут выявлены симптомы, они будут изолированы и переведены в инфекционные отделения медучреждений, где будут получать дальнейшее лечение", - добавила Айгуль Базарова.



На пресс-конференции в Нур-Султане в четверг министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что информация о том, что граждан КНР с коронавирусом привезут в Восточно-Казахстанскую область, ложная. "Распространили откровенно лживую информацию о том, что якобы хотят привезти в их село на карантин жителей КНР. Что абсолютно невозможно, поскольку закрыта граница для пассажирских перевозок", - сказал Биртанов.



"Речь об обсервационных стационарах, это отдельно стоящие здания. Выделено отдельное здание стоящего инфекционного корпуса на 20 мест на случай, если будут граждане Казахстана или других государств, которые пересекут границу, чтобы мы могли их наблюдать и обезопасить тех, с кем они потенциально могут контактировать", - подчеркнул Биртанов.



На сегодняшний день зафиксировано фактически минимальное количество переходов границы в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, продолжил он.



"В основном это наши граждане, которые занимаются приграничной торговлей, водители грузовиков, челночники, которые перешли в Китай и сейчас там находятся, хотят вернуться. Когда они вернутся, мы должны их обезопасить", - сказал министр.



Коронавируса нет в Казахстане

В Минздраве в четверг озвучили обновленные данные по ситуации с коронавирусом. В пунктах пропуска осмотрено 488 854 человека, госпитализировано – 175, выписали 160, в стационарах остаются 15.



Взято на мониторинг 24 436 прибывших из Китая, большую часть с мониторинга сняли.



Лабораторно обследовано на коронавирус 286 человек с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР и контактные лица. Также обследован 521 человек, которых эвакуировали из Уханя и Пекина. Результаты – отрицательные.



Вспышка коронавируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, началось с крупного города Ухань (провинция Хубэй) в Китае.



Распространение заболевания началось с местного рынка морепродуктов. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.



По данным на 20 февраля, коронавирусом заразились 75 724 человека (почти все в Китае), 2 126 – скончались, свыше 16 тысяч выздоровели. Случаи коронавируса подтвердились в 27 странах.



Казахстан в начале февраля прекратил все виды пассажирского сообщения с Китаем для предотвращения проникновения заболевания на территорию республики. Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.



Заболевание, вызываемое коронавирусом 2019-nCoV, получило официальное название COVID-19 (coronavirus disease 2019).