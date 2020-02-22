"Люди прямо плачут": Как казахстанцы штурмовали офисы "Гарант 24"

Сразу в нескольких городах Казахстана разразился громкий финансовый скандал. Вкладчики ломбарда "Гарант 24" не могут найти тех, кому отдали сотни тысяч тенге. Масштабы вложений поражают: люди, как выяснилось, даже продавали дома и все до копейки относили в контору, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



Десятки жителей Тараза устроили переполох в офисе компании, чтобы вернуть вложенные деньги. "В ломбарде у меня выкупили дом за 12 миллионов тенге. Часть этих денег я получил в течение двух месяцев. Потом пять миллионов обратно вложил. А в итоге ни копейки уже не смог вернуть. Дом мой продали другому клиенту", - рассказал Серик Бекбауов.



Сотрудники исчезли, кассы закрылись. Вкладчики в недоумении. Разумеется, ни о какой огромной прибыли речи уже не идет. Люди теперь требуют, чтобы им хотя бы вернули их собственные вложения. К слову, среди потенциальных потерпевших оказались даже бывшие полицейские. Пенсионерка МВД отдала почти все, что скопила. "Я бы им самую высшую меру наказания присудила. Люди прямо плачут. Я последние деньги, 500 тысяч и 400 тысяч. Я их копила с пенсии по 10, по 15 тысяч в месяц", - говорит Любовь Скулидина.



Сотни актюбинцев собрались около офиса ломбарда "Гарант 24"



В уральском филиале компании "Гарант 24" сотрудники пока не скрываются. Директор местного представительства утверждает, что все происходящее - якобы временный ажиотаж. Мол, просто в кассе не осталось денег, а вкладчикам нужно подождать. "Ну, просто деньги нам не пришли. Инкассации не было сегодня. Люди не могут получить свои вклады", - заявил региональный директор компании Юрий Афонин.



В аналогичной ситуации оказались клиенты актауского филиала компании. 21 февраля у офиса ломбарда собрались десятки вкладчиков.



"Нас привлекли условия, так как даже в банках за целый год таких процентов не дают. Нам говорили, что если мы вложим сумму, то потом ежемесячно от нее будем получать до 40 процентов выгоды. Даже дали договоры, правда, только потом мы заметили, что подпись там ненастоящая и нигде не фигурирует имя директора актауского филиала. Многие из потерпевших заложили свои квартиры, машины, другие понабрали миллионные кредиты и вложили, чтобы проценты были больше", - рассказывают люди.



Помимо желающих вернуть свои средства, в актауский офис нагрянули и сотрудники правоохранительных органов.



"Полицейские забрали с собой директора филиала и кассиров. Работники этой организации говорили, что они ничего не знают, ничего не видели и не слышали, но мы им не верим. Сам директор говорит, что никаких действий предпринять не может, мол, головное руководство находится в Алматы. А это руководство тоже трубку не берет и не выходит на связь. У нас имеется список из 116 обманутых вкладчиков, и это только те, кто узнал, что их "надули", - рассказали люди.



Часть потерпевших намерена написать заявления в полицию, другие же боятся идти на такой шаг, так как переживают, что потом свои деньги никогда не увидят.