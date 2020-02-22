Французский стартап EP Tender разработал прицеп с аккумуляторами для увеличения запаса хода электромобилей

Французский стартап EP Tender предложил простой и очевидный вариант увеличения запаса хода электромобиля без модификации последнего. Разработчики просто разместили дополнительную батарею в компактном аэродинамичном прицепе, предназначенном для буксировки. В прототипе используется батарея на 36,5 кВтч, однако в ближайшие пять лет разработчики хотят представить модель емкостью 60 кВтч.



В случае с моделью Renault Zoe с батареей на 52 кВтч, рассчитанной на запас хода 390 км (WLTP), прицеп EP Tender увеличит запас хода практически вдвое (с учетом того, что электромобиль будет тратить дополнительную энергию на буксировку). Интересно, что ранее этот же стартап предлагал для электромобилей прицеп с топливным генератором, который мог подзаряжать батарею электромобиля, расходуя топливо.



Создатели прицепа-батарейки позиционируют его как решение для тех пользователей, которые лишь изредка нуждаются в большом запасе хода. К примеру, им хватает стандартной батареи Renault Zoe в городском режиме использования в будние дни, но на выходных они хотят без опаски выехать за город для отдыха на природе. В этом случае прицеп будет спокойно стоять в гараже в рабочие дни, не мешая городскому движению, а в выходные — отправится в поездку.



Таким образом пользователи смогут приобретать более доступные начальные версии электромобилей с минимальной емкостью батареи для типичного использования. И опционально покупать (или брать напрокат) такие прицепы для эпизодического увеличения запаса хода. Стоимость одного такого прицепа составляет порядка $11,000.







Стартап EP Tender собирается построить пункты проката таких прицепов на основных туристических маршрутах. В результате туристы смогут заехать в такой пункт, взять заряженный прицеп (оставив разряженный) и тут же отправиться в путь, не ожидая заряда основной батареи. Компания собирается брать за аренду такого прицепа всего $37, по ее подсчетам этого хватит для окупаемости системы проката (если 60 тысяч пользователей возьмут напрокат 4150 прицепов, то компания выйдет на окупаемость к 2024 году).