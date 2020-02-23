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Южная Корея за два дня стала третьим крупнейшим очагом коронавируса

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Южная Корея за два дня стала третьим крупнейшим очагом коронавируса
Агентство ©Синьхуа
Южная Корея зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 433, сообщила организация Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Еще три дня назад заболевших в Южной Корее было 50.

По данным Центра, 55 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, еще 14 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 - в разных районах по всей стране. Скончались двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человек еще в работе.

При этом путь заражения 62 человек из общего числа новых пациентов связан с церковью религиозного движения Синчхончжи в Тэгу.

61-летняя южнокореянка, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 544 из них проявляются симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связан 231 случай заражения коронавирусом.

Как сообщало агентство Ренхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.

Еще три новых случая обнаружены в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания вирусом, из них девять - у сотрудников больницы. Учреждение полностью помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху заявил в пятницу, что больницам позволят изолировать пациентов с респираторными заболеваниями, чтобы предотвратить возможную передачу инфекции от человека к человеку. Также всех пациентов с пневмонией в Тэгу проверят на наличие коронавируса.

После того как среди зараженных оказались три военнослужащих, которые посетили город Тэгу или контактировали с людьми оттуда, министерство обороны Южной Кореи приняло решение начиная с субботы запретить солдатам пребывание за пределами баз и ограничить их внешние контакты.

Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля, в связи с этим в Тэгу отложено начало учебного года для всех образовательных учреждений, а также остановлен призыв на военную службу в Тэгу и Чхондо. Несмотря на критическую ситуацию в этих районах, уровень эпидемиологической угрозы в целом по стране остается на третьей "оранжевой" ступени из четырех.


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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  • уехавший
 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 14:13
Покормите модера, а то он у вас нормально новость с другого сайта скопировать не может.
 
 

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