Активист Аслан Сагутдинов попал в больницу после задержания полицией

Аслан Сагутдинов был в грубой форме задержан возле здания «Сity Center». Об этом стало известно из прямого эфира, который блогер вёл в социальной сети Facebook. Активисту стало плохо с сердцем, ему разбили лицо.В настоящее время он доставлен в больницу.
Аслан Сагутдино вёл прямой эфир с парковки торгового центра, который ранее был закрыт из-за предполагаемого митинга.
— При задержании мне порвали куртку, я сказал, что у меня больное сердце. Когда привезли в отдел просил вызвать скорую, а они не хотели вызывать. У меня ноги подкашивались, я стал сознание терять. Тогда только вызвали. Сказали, что через 7 минут приедет. Где-то через полчаса мне стало трудно дышать и я подумал, что скорая внизу, а меня к ней просто не пускают. Тогда я попробовал сам прорваться к скорой. Я думал она там, внизу. В этот момент один из полицейских ударил меня головой в лицо и разбил обе губы. Ещё позже пришли медики и уговаривали полицию отпустить меня с ними, видели что мне плохо, — рассказал Аслан в телефонном разговоре с журналистом.
В настоящее время Аслан находится в ГМБ. Обследовать его будут около 2 часов. Активист не уверен, что после обследования его отпустят. Он уверяет, что запомнил лицо полицейского, который его ударил, но писать заявление не собирается.
«Не вижу в этом смысла. Не верю, что его рассмотрят», — поделился Аслан.
На записи задержания Аслана Сагутдинова слышны звуки борьбы и стон переходящий в крик. Видео прямого эфира на свой канал добавил блогер и активист Аскар Шайгумаров.
Напомним, что ранее журналистов «УН» также задержала полиция, 21 февраля полицейские доставили на дом к главному редактору «Уральской недели» Лукпану Ахмедьярову повестку с требованием явиться на допрос по делу 10-летней давности. Повестка выдана на сегодня, 22 февраля, когда по всему Казахстану проходят протестные митинги.
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