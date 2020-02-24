Как ставки рушат казахстанские семьи и доводят людей до беды

В январе 2019 года прозвучала цифра 350 тыс — именно столько игроманов официально насчитывалось в РК. Сообщалось, что 7 из 10 пар в стране разводятся из-за азартных увлечений, а средний размер долга одного казахстанского игромана оценивали в 10 млн тенге. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» Екатерина Мостовая пообщалась с двумя астанчанками: у одной из них ставками увлекался сын, у другой — муж. Их истории, к счастью, не закончились суицидами, как это иногда происходит, или проигрышами недвижимости. Но принесли в семьи море страха, горя, непонимания и отняли немало денег и нервов.



10 млн тенге, бывшая невеста и наркология



«В нашу жизнь ставки пришли «благодаря» сыну. Ему было 22, когда он впервые поставил на футбольный матч.



Я сначала насторожилась, но он поставил всего 1500 тенге, тем более честно заработанные. Вот я и не стала напрягать его разговорами.



Я не помню, сколько времени прошло с того момента. Однажды он позвонил и стал плакать, оказалось, проиграл 10 млн тенге. Это были его накопления, он собирался жениться и покупать квартиру.



Оказалось, он поставил 500 тыс тенге, выиграл, получилось 900 тыс тенге с лишним. Тогда он поставил всю эту сумму и снова выиграл. Так дошел до 3 млн тенге. А потом поставил их и проиграл.



Видимо, он тогда уже вошел во вкус, не знаю. И решил отыграться, поставив 10 млн тенге. И, конечно же, проиграл.



Я не так сильно расстроилась из-за денег, сколько испугалась за него. Но вот невеста от него ушла, и это его подкосило.



Он абсолютно перестал ставить деньги на спорт. Но начал уходить в запои. Я звонила его невесте, просила помочь, но она наотрез отказалась даже поговорить с ним.



Через три недели абсолютного, беспробудного пьянства пришлось сдать его в наркологию. Он лечится там от алкоголизма, игромании и депрессии.



Я очень надеюсь, что он выберется из этого. Хотя уже дважды пытался покончить с собой.



А я вот каждый раз бледнею, проходя мимо очередной букмекерской конторы».



Около 2 млн тенге, панические атаки и суицид приятеля



«Истории про ставки до боли похожи. Я не слышала, чтобы кто-то с разбегу поставил крупную сумму. У всех это развивается шажочками.



В нашу семью ставки привел муж. Поначалу он ставил понемногу. Выигрывал частенько. Мне казалось, что ситуация у него под контролем.



Потом он начал ставить суммы побольше. Когда проигрывал, ненадолго останавливался. У него был лимит на это дело.



Когда я начинала проявлять недовольство, он аргументировал тем, что мы пока не можем жить на широкую ногу: только недавно женились, надо было платить за квартиру и так далее.



Хотя его отец всегда повторял: «Если бы на этом можно было заработать, то куча мужиков уже давно побросала свои заводы и офисы, а букмекерские конторы не стояли бы на каждом углу».



Но ставки мужа не выходили за пределы допустимого. Всегда был лимит, и суммы не превышали 15-20 тыс тенге, иногда 50 тыс.



Мы потихоньку вставали на ноги, расплатились за квартиру, закрывали кредиты. Оставалось выплатить совсем немного.



Осенью 2018 года мы подсчитывали, сколько нам осталось платить за самый больший кредит.



С радостью осознали, что еще чуть-чуть — и свои зарплаты — приличного размера по меркам общества — мы будем тратить лишь на свои желания и цели.



Но вскоре после этого началась какая-то черная полоса.



Муж поставил деньги перед Новым годом — 150 тыс тенге — и проиграл. Но не сказал ничего мне, хотя это было бы нестрашно.



Потом еще и еще по 150 тыс тенге — пытался отыграть, чтобы я ничего не узнала. Занимал, брал кредиты.



А потом пошел к родителям с просьбой о помощи, но они вместо этого заставили все рассказать мне.



На этом история не закончилась, и, несмотря на мои истерики и крики родителей, это повторилось еще пару раз. В общей сложности за год мы потеряли на этом около 2 млн тенге.



Было очень страшно. Я испытывала невероятное отчаяние, злость и грусть. Мне было непонятно, почему так произошло в нашей семье, где никто не пьет, все живут в любви, а денег хватает.



От этого никто не застрахован, ни одна семья, даже та, которую все соседи считают самой благополучной в районе.



Я пообещала, что повторная ставка обернется принудительным лечением, пережив попутно пару панических атак и вопросы взволнованных родителей мужа о том, не собираюсь ли я разводиться.



Наша история подытожилась осенью 2019 года. Сейчас мой муж не занимается ставками, он ушел на новую работу, и, кажется, реализация в новой сфере помогла ему отвлечься от дурацкого стремления заработать деньги и статус такой ценой.



А еще через некоторое время он узнал, что его знакомый покончил с собой из-за лудомании — зависимости от азартных игр. Может, и это повлияло на его сознание.



К тому же мы с родителями ни разу не отвернулись от него, а старались уберечь.



Сейчас мой супруг не занимается этим гиблым делом. Надеюсь, больше эта беда никогда не постучит в наши двери».