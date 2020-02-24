Скандальные ломбарды проверяют в Казахстане: стали известны имена их руководителей

НУР-СУЛТАН, 24 фев — Sputnik, Алина Шашкина. В Казахстане набирает обороты скандал с ломбардами "Гарант 24" и "Estate Ломбард". В регионах идут задержания директоров, а полиция завалена заявлениями от вкладчиков. Sputnik Казахстан собрал имеющуюся на данный момент информацию.Все началось в пятницу, 21 февраля, когда клиенты ломбардов "Гарант 24" и "Estate Ломбард" начали штурмовать офисы предприятий, желая вернуть вложенные деньги.Огромные очереди выстроились у офисов в Нур-Султане и Актобе.В субботу, 22 февраля стало известно, что в Атырау директора еще одного ломбарда - Home Avto Invest – взяли в заложники клиенты и требовали вернуть их деньги.По данным регионального издания "Ак Жайык", мужчину удерживали в одной из квартир многоэтажного дома возле драмтеатра.Жители города пообещали выпустить владельца ломбарда после того, как им вернут вклады.Сейчас владелец ломбарда задержан.Ломбард "Гарант 24" является товариществом с ограниченной ответственностью. Руководителем является Аслан Мурзабеков.Головной офис предприятия расположен в Нур-Султане по улице Сыганак, 25, квартира 4Б. Кроме того, в столице расположены два ломбарда, по адресам: Майлина, 23 и Момышулы, 17а. Также отделения ломбарда есть в других регионах Казахстана.По данным сайта "Учет. Проверка контрагента", предприятие осуществляет деятельность ломбарда, кроме того, в этой строке значится еще один вид деятельности – "Прочие виды кредитования".Напомним, ранее в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщали, что компания не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности, соответственно, не может проводить те или иные кредитные операции.Также по данным комитета по статистике, на предприятии работают от 51 до 100 человек.За фирмой числится задолженность по налогам. По данным комитета государственных доходов, сумма долга составляет 121 тысяча 277 тенге.Официального сайта у "Гарант 24" мы не обнаружили. Однако в месседжерах есть специальные чаты для клиентов предприятия. Сейчас в них ведется ожесточенная дискуссия на тему возможных мошеннических действий со стороны руководства ломбарда.Головной офис ТОО "Estate Ломбард" распложен в Алматы по адресу: улица Жамбыла, 175, квартира 1. Руководитель – Нуржан Елеуов.Предприятие также осуществляет деятельность ломбарда, в котором работают от 11 до 15 человек. Такие данные приводит сайт "Учет. Проверка контрагента" со ссылкой на комитет по статистике.Предприятие признано благонадежным, нарушений и задолженностей за ним не числится.Юридический адрес ТОО Home Avto Invest зарегистрирован в Актобе по адресу: проспект Алии Молдагуловой, 57В, квартира 74. Руководитель предприятия – Нурбек Зейнеденов.Фирма работает на рынке свыше трех лет, однако в разделе вид деятельности указана "Деятельность рекламных агентств". Какое отношение это имеет к ломбардам, неизвестно.По данным на 24 февраля, за Home Avto Invest числится налоговая задолженность в размере 1 832 тенге. Кроме того, предприятие является участником государственных закупок. По данным портала госзакупок, оно признано недобросовестным поставщиком."Причина включения в реестр: потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках", - говорится в сообщении.Корреспондент Sputnik Казахстан обратился за комментарием в министерство внутренних дел Казахстана по вопросу наличия проверок и задержаний сотрудников на данных предприятиях.Жители Нур-Султана, Актобе, Атырау и других регионов пожаловались, что уже несколько дней не могут забрать вложенные средства в ломбарды "Гарант 24", "Estate Ломбард" и Home Avto Invest.По данным следственного управления Актюбинской области, в ломбарде "Гарант 24" начались проверки, о результатах которых станет известно позже.Как отметили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, данные компании незаконно осуществляли банковскую деятельность, не имея для этого необходимой лицензии.Схема, по которой работали ломбарды, в агентстве сравнили с финансовой пирамидой.В субботу, 22 февраля в ряде регионов страны начались задержания директоров филиалов ломбарда "Гарант 24".В пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана сообщили о задержании региональных директоров ломбарда в Павлодаре, Таразе, Караганде.Задержания производились на основе массовых обращений казахстанцев, которые жаловались, что длительное время не могут получить свои вложения.Следственные управления в регионах проводят проверки на предприятиях. Правоохранители ведут досудебные расследования по мошенничеству и созданию финансовой пирамиды.Общая сумма потерянных средств казахстанцев пока неизвестна. Однако известно, потери имеют миллионные масштабы.В воскресенье, 23 февраля казахстанские вайнеры, певцы и актеры стали делать признательные заявления о том, что они также стали жертвами скандальных ломбардов.Известный вайнер Мейржан Туребаев написал заявление в полицию по факту мошенничества со стороны сотрудников ломбарда "Гарант 24". По словам Туребаева, в ломбарде у него обманным путем забрали автомобиль.В качестве доказательства своих слов он показал своим подписчикам договор с ломбардом.Еще одной жертвой назвал себя казахстанский певец Айкын Толепберген. На своей странице в Instagram он заявил, что сожалеет о том, что снялся в рекламе ломбарда.Исполнитель добавил, что он так же, как и многие другие клиенты ломбарда, был обманут.Актеры Асылхан и Артур Толеповы вслед за другими известными личностями опубликовали в соцсетях пост о том, что и они стали жертвами ломбарда. Они принесли извинения за съемки в рекламе ломбарда.