Запретить "бешеные зарплаты" футболистам предложили в Казахстане

Депутат Азат Перуашев предложил запретить акимам финансировать профессиональный спорт и футбольные клубы из бюджетных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы считаем, что нужно законодательно запретить акимам финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств. Хватит уже. До 80 процентов в регионах выделяющихся средств уходит на футболистов. Сколько можно? Я приведу пример, недавно информация была: за 5 миллионов евро подписал какой-то клуб какого-то спортсмена. Это бюджет от 10 до 20 ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа. - Прим.). Это сотни наших детей. Если мы 229 миллионов тенге тратим на развитие всего массового спорта в Казахстане, тут только на одного футболиста уходило бы 2 миллиарда. Сколько можно?" - возмутился депутат.
По его словам, в профессиональном спорте большая часть денег из местных бюджетов идет на финансирование профессиональных футбольных клубов. "Давайте финансировать детско-юношеский футбол. Давайте финансировать стадионы, инфраструктуру, но не этих товарищей по 5 миллионов евро", - указал депутат.
Профессиональный спорт, по его словам, должны финансировать бизнес, нацкомпании и спонсоры. А олимпийские виды спорта следует полностью отдать Национальному олимпийскому комитету.
"На мой взгляд, наше Министерство культуры и спорта должно заниматься только развитием массового спорта. (...) Раз такие профессионалы, пусть зарабатывают сами, пусть докажут, что они профессионалы. Высокими достижениями, а не зарплатами бешеными. А МКС должно говорить про детско-юношеский спорт. Я не верю, что у нас 30 процентов людей занимается спортом и физкультурой. Если мы включили в эту статистику занятия в школах - то это дутые цифры", - заявил Перуашев.
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