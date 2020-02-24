Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.
Дипломат сообщил, что, хотя новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно перепроверить и доработать. Он также рассказал, что хлорохина фосфат — лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии, — уже показал эффективность в борьбе с коронавирусом.
Также Китай ранее официально признал противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифенавир, разработанный в советское время, эффективным лекарством против коронавируса. Он включен КНР в шестую версию предварительного плана лечения вируса. При этом речь не идет именно о препарате российского производства. Дело в том, что патент на него истек в 2007 году и сейчас «Арбидол» выпускают в том числе за пределами страны. Например, в Китае его производят шесть крупных фармацевтических компаний. При написании латиницей лекарство иногда называется Abidol («Абидол»), из-за чего ранее в СМИ произошла путаница.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По состоянию на 24 февраля 2020-го жертвами заболевания, вызванного вирусом, стали 2592 человека, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Более 64 тысяч человек были инфицированы, почти 17 тысяч человек поправились.
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