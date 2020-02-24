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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Гражданин Китая умер в Атырауской области

Просмотров:518 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Гражданин Китая умер в Атырауской области
Фото : f.azh.kz
22 февраля утром на территории стройплощадки Интегрированного газохимического комплекса на Карабатане упал, потеряв сознание, 50-летний гражданин Китая, передает zakon.kz со ссылкой на "Ак жайык".

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

21 февраля этот работник подрядной организации плохо себя почувствовал и обратился в медицинский пункт, где ему диагностировали повышение артериального давления и оказали медицинскую помощь. Утром на пути в столовую он вновь почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. Медики констатировали, что смерть произошла из-за нарушения мозгового кровообращения.

Вскрытие подтвердило причину смерти – острое нарушение мозгового кровообращения.

В пресс-службе компании рассказали, что у умершего не было симптомов коронавируса – высокой температуры, кашля или боли в горле. Компании, задействованные на строительстве комплекса на Карабатане, постоянно следят за состоянием здоровья персонала.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • USM
  • Ohotnik
  • Akosha
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:53
Бахытжан, постыдился бы,нехорошо так о смерти человека.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Bakytzhan (Посетители) Сегодня, 15:51
Даже не жалко
 
 

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