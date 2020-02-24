Гражданин Китая умер в Атырауской области

22 февраля утром на территории стройплощадки Интегрированного газохимического комплекса на Карабатане упал, потеряв сознание, 50-летний гражданин Китая, передает zakon.kz со ссылкой на "Ак жайык".



Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.



21 февраля этот работник подрядной организации плохо себя почувствовал и обратился в медицинский пункт, где ему диагностировали повышение артериального давления и оказали медицинскую помощь. Утром на пути в столовую он вновь почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. Медики констатировали, что смерть произошла из-за нарушения мозгового кровообращения.



Вскрытие подтвердило причину смерти – острое нарушение мозгового кровообращения.



В пресс-службе компании рассказали, что у умершего не было симптомов коронавируса – высокой температуры, кашля или боли в горле. Компании, задействованные на строительстве комплекса на Карабатане, постоянно следят за состоянием здоровья персонала.