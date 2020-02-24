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Казахстанцев просят отменить полеты в Италию, Корею, Таиланд и США и сдать билеты

Просмотров:1591 Опубликовано: Вчера, 16:48
Казахстанцев просят отменить полеты в Италию, Корею, Таиланд и США и сдать билеты
Фото из открытых источников
Главный санврач страны обратился к казахстанцам с настоятельной рекомендацией - он попросил граждан Казахстана сдать билеты в «неблагополучные» из-за коронавируса страны, в числе которых оказались Южная Корея, Таиланд и США, пишет NUR.KZ.

Жандарбек Бекшин сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Китае на сегодня вызывает позитивные эмоции - было зарегистрировано снижение роста новых случаев заражения. К примеру, за прошлую неделю рост составил 0,5%, а за вчерашний день - около 0,3%.

Однако вспышки начались в других странах мира, в частности, в Италии случился резкий скачок заболевания коронавирусом - всего за сутки заболело около 134 человек.

Самая серьезная ситуация на сегодня в Южной Корее - заболевших уже более 600 человек. Также опасение вызывают Сингапур, Иран, Таиланд и Малайзия. Также Бекшин добавил к списку «неблагополучных» стран США и Вьетнам.

Казахстанцам он настоятельно рекомендовал отменить поездки в эти государства в ближайшее время - если билеты в этих направлениях уже куплены, их рекомендуется сдать.

Бекшин заявил, что сдача билетов для казахстанцев будет без денежных потерь.

Главный санврач объяснил свою рекомендацию - поездки в эти страны могут быть опасны для здоровья казахстанцев. При этом они подвергают риску не только себя, но и свои семьи, коллег и знакомых, кому в случае заражения они могут «привезти» коронавирус.

Он также напомнил, что при поездке в перечисленные страны казахстанцам придется дважды «отсидеть» карантин - сначала в иностранном государстве, а затем еще 14 дней провести на карантине в Казахстане.


Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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kz1990 (Посетители) Вчера, 21:26
Ахахах они такие смешные,а кто примет возврат авиабилетов если они не возвратные?К примеру США,наши авиа перевозчики туда не летают,и соответственно туда летаем другими авиакомпаниями зарубежными,они не согласятся принимать билеты без штрафов либо вообще не возвратные,и что не лететь и терять деньги?Главный сан врач будет возвращать деньги за авиабилеты?Сомневаюсь!!!
 
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ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 19:44
Цитата: from Aktau
Капец турбизнесу

Не только..
Обзор проведенный в феврале среди малых и средних китайских компаний показывает, что у трети респондентов есть достаточно денежных резервов на оплату постоянных расходов течение не более, чем месяц. У другой трети деньги закончатся через два.Доля частных бизнесов в ВНП Китая – 60%, в предоставлении рабочих мест – 80%.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • arelav_74
  • kz1990
 from Aktau (Посетители) Вчера, 17:06
Капец турбизнесу
 
 

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