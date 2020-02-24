Казахстанцев просят отменить полеты в Италию, Корею, Таиланд и США и сдать билеты

Главный санврач страны обратился к казахстанцам с настоятельной рекомендацией - он попросил граждан Казахстана сдать билеты в «неблагополучные» из-за коронавируса страны, в числе которых оказались Южная Корея, Таиланд и США, пишет NUR.KZ.



Жандарбек Бекшин сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Китае на сегодня вызывает позитивные эмоции - было зарегистрировано снижение роста новых случаев заражения. К примеру, за прошлую неделю рост составил 0,5%, а за вчерашний день - около 0,3%.



Однако вспышки начались в других странах мира, в частности, в Италии случился резкий скачок заболевания коронавирусом - всего за сутки заболело около 134 человек.



Самая серьезная ситуация на сегодня в Южной Корее - заболевших уже более 600 человек. Также опасение вызывают Сингапур, Иран, Таиланд и Малайзия. Также Бекшин добавил к списку «неблагополучных» стран США и Вьетнам.



Казахстанцам он настоятельно рекомендовал отменить поездки в эти государства в ближайшее время - если билеты в этих направлениях уже куплены, их рекомендуется сдать.



Бекшин заявил, что сдача билетов для казахстанцев будет без денежных потерь.



Главный санврач объяснил свою рекомендацию - поездки в эти страны могут быть опасны для здоровья казахстанцев. При этом они подвергают риску не только себя, но и свои семьи, коллег и знакомых, кому в случае заражения они могут «привезти» коронавирус.



Он также напомнил, что при поездке в перечисленные страны казахстанцам придется дважды «отсидеть» карантин - сначала в иностранном государстве, а затем еще 14 дней провести на карантине в Казахстане.