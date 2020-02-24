Казахстанцев просят отменить полеты в Италию, Корею, Таиланд и США и сдать билеты

Главный санврач страны обратился к казахстанцам с настоятельной рекомендацией - он попросил граждан Казахстана сдать билеты в «неблагополучные» из-за коронавируса страны, в числе которых оказались Южная Корея, Таиланд и США, пишет NUR.KZ.
Жандарбек Бекшин сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Китае на сегодня вызывает позитивные эмоции - было зарегистрировано снижение роста новых случаев заражения. К примеру, за прошлую неделю рост составил 0,5%, а за вчерашний день - около 0,3%.
Однако вспышки начались в других странах мира, в частности, в Италии случился резкий скачок заболевания коронавирусом - всего за сутки заболело около 134 человек.
Самая серьезная ситуация на сегодня в Южной Корее - заболевших уже более 600 человек. Также опасение вызывают Сингапур, Иран, Таиланд и Малайзия. Также Бекшин добавил к списку «неблагополучных» стран США и Вьетнам.
Казахстанцам он настоятельно рекомендовал отменить поездки в эти государства в ближайшее время - если билеты в этих направлениях уже куплены, их рекомендуется сдать.
Бекшин заявил, что сдача билетов для казахстанцев будет без денежных потерь.
Главный санврач объяснил свою рекомендацию - поездки в эти страны могут быть опасны для здоровья казахстанцев. При этом они подвергают риску не только себя, но и свои семьи, коллег и знакомых, кому в случае заражения они могут «привезти» коронавирус.
Он также напомнил, что при поездке в перечисленные страны казахстанцам придется дважды «отсидеть» карантин - сначала в иностранном государстве, а затем еще 14 дней провести на карантине в Казахстане.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz