Излечившиеся от коронавируса китайцы начали заражаться повторно

В китайском Ухане зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 у людей, уже излечившихся от него. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.
Издание South China Morning Post отмечает, что из-за эпидемии городские власти ввели дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей после того, как у некоторых из них в анализах был снова обнаружен вирус.
Ранее посол Китая в России заявил, что повторные случаи заражения COVID-19 невозможны. Он добавлял, что вирус не был выведен искусственно в лаборатории, и предположил, что человеку он передался от диких животных. В настоящий момент ученые устанавливают точный источник инфицирования.
По последним данным, почти 80 тысяч человек были инфицированы коронавирусом. Погибли 2620 зараженных, более 25 тысяч вылечились.
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