В каком случае непривитые дети смогут посещать детские сады в Казахстане

АЛМАТЫ, 24 фев — Sputnik. Детей будут допускать к посещению детского сада, если в группе будет соблюдаться принцип "коллективного иммунитета" – не менее 95% привитых детей. Консенсус был озвучен в ходе обсуждения проекта нового Кодекса о здоровье людей и системе здравоохранения Минздрава Казахстана в Алматы в формате круглого стола.



Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что бороться с добровольным отказом от вакцинации можно только через повышение ответственности государства за качество вакцин и доверие граждан.



"Мы понимаем, что были многочисленные обращения родителей, у детей которых были осложнения после вакцинации. И это было связано с тем, что дети были плохо подготовлены к вакцинации. Мы прекрасно осознаем свою ответственность, никто от нее не освобождается. В проекте кодекса усилены эти меры в том, что министерство будет расследовать все случаи осложнения, (предусмотрены) регистрация этих случаев, разбор ситуаций", - сказал Биртанов и заверил, что в этом вопросе будет продолжаться работа с Гражданским Альянсом и Муратом Абеновым, поднявшими эту проблему.



Кроме того, Минздрав разработал оперативный план по совершенствованию качества вакцинации.



"Этот план сейчас проходит обсуждение экспертов Минздрава. Приглашаю всех, кто заинтересован в реализации этого плана мероприятий. Это конкретный план действий на этот год - что мы должны сделать, чтобы вакцинация была максимально безопасной. Это не только кодекс или какие-то подзаконные акты, но и реальные действия, которые мы должны предпринять в Минздраве, акиматах, в регионах с участием общественных организаций, все мероприятия будут предусмотрены", - заверил Биртанов.



Напомним, что проектом Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" планируется введение принудительной вакцинации.



В отличие от действующего кодекса проектом устанавливается обязанность получения профилактических прививок.



Кроме того, предусматривается ограничение допуска в организации дошкольного образования детей без медицинских противопоказаний, не получивших профилактические плановые прививки по причине отказа родителей против заболеваний по перечню, утвержденному правительством.



Данная норма направлена на обеспечение гарантии государства, установленной статьей 29 Конституции по предоставлению права гражданам на охрану здоровья.



Также норма предусматривает защиту интересов и здоровья детей, которые в силу своего состояния здоровья не могут получить прививки.



Профилактические прививки – введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики для создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям.



При этом допуск в детсады детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении.



Коллективный иммунитет – косвенная защита непривитых лиц за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами.