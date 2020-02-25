Активист Дулат Агадил умер в СИЗО

В СИЗО столицы скончался активист Дулат Агадил, передает Polisia.kz.
«В следственном изоляторе города Нур-Султан скончался доставленный накануне гражданин Дулат Агадил 1977 года рождения. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания», - говорится в сообщении.
В начале текущего года Агадил был признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Позже в связи с неявкой и уклонением от проведения следственных действий судом ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей.
«24 февраля текущего года около 21:00 часов Дулата Агадила доставили в следственный изолятор. В камере следственного изолятора, куда он был помещён, кроме него находилось еще четверо человек, которые дали показания, что фактов применения насилия в отношении погибшего не было», - отмечается в сообщении.
По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительная причина смерти: “Острая сердечно-сосудистая недостаточность”.
Начато досудебное расследование.
Агадил - уроженец Жангельдинского района Костанайской области, отец шестерых детей.
Он участвовал в выступлениях многодетных матерей после гибели пяти девочек при пожаре в столице, выходил на протесты с требованиями освободить политзаключенных, соблюдать право на свободу мирных собраний.
Дулат Агадил неоднократно привлекался к административной ответственности и провел под административным арестом порядка 60 суток. После ареста по обвинению в «неповиновении распоряжению полиции», бежал из изолятора.
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