Рубль упал к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 25 февраля, на фоне усиления страхов по поводу распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10:52 по московскому времени курс доллара вырос на 85 копеек и составил 64,92 рубля. Евро поднялся на 95 копеек, до 70,5 рубля.
На момент написания материала индекс Мосбиржи потерял 1,42 процента и опустился до 3061,82 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,73 процента, до 1483 пунктов.
Накануне, 24 февраля, главные фондовые индексы США закрылись снижением на фоне опасений распространения коронавируса. Индекс S&P 500 опустился до 3225,89 пункта (минус 111,85 пункта и 3,35 процента). Индекс Dow Jones снизился до 27 960,8 пункта (минус 1031,61 пункта и 3,56 процента). Индекс Nasdaq обвалился до 9221,28 пункта (минус 355,31 пункта и 3,71 процента).
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