Активисты, возмущенные смертью Агадила, требуют отставки министра внутренних дел

Возмущенные смертью оппозиционного политического активиста Дулата Агадила требуют отставки министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, сообщает корреспондент Vласти, который в данный момент находится около здания МВД в столице, где собралось несколько десятков человек.



Активисты создали штаб для выяснения причин гибели Агадила. Назым Серикбекова, одна из собравшихся у здания МВД, назвавшаяся близкой подругой Агадила, сказала Vласти, что во время задержания 15 человек в масках пришли к нему домой, выломали дверь и вытащили его из постели. Она думает, что его могли побить ночью. «Все видели, весь Казахстан это видел, какой был захват. Он голый лежал в постели с голым торсом, его чуть ли на улицу не вытащили. Скрутили руки, надели наручники, как будто он какой-то преступник заядлый. Обычный гражданский активист, законопослушный гражданин РК, на таких людях государство держится. Он никогда на здоровье не жаловался. Он здоровый мужик, ему 40 лет, он многодетный отец. Без вредных привычек - не пьет и не курит. Мы собрались выяснить, что на самом деле произошло, потому что мы не верим тому, что говорят официально, что якобы он умер от сердечной недостаточности - это неправда. Мы будем требовать, потому что это наше гражданское право. Мы имеем право знать, что на самом деле произошло», - сказала - Назым Серикбекова.



К собравшимся вышел начальник столичного Департамента полиции Ержан Саденов.

«Вчера он был доставлен в СИЗО, в следственный изолятор системы КУИС. В январе текущего года было возбуждено департаментом полиции Акмолинской области ряд дел. Сегодня в 8:50 поступило в СИЗО сообщение (неразборчиво) Байконурского РУВД о смерти задержанного Агадила, которого доставили вчера вечером. Сейчас осмотр. Дело возбудили по факту обнаружения трупа. Помимо него в камере находились еще четверо сокамерников. Во всех следственных действиях участвуют сотрудники прокуратуры», - сказал Саденов в прямом эфире участника Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) в Facebook.



Сейчас активисты перекрыли проспект Тауельсиздик, силовики вытесняют их к автозакам. Задержано 23 человека.