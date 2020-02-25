Российские генералы подарят по 400 тысяч тенге ветеранам ВОВ из Казахстана

НУР-СУЛТАН, 25 фев — Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны Казахстана получат по 75 тысяч рублей (свыше 400 тысяч тенге) к 75-летию Победы от российских генералов. Об этом заявил депутат мажилиса Бахытжан Ертаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



По данным мажилисмена, два дня назад он созванивался со своими друзьями-генералами из России в честь праздника 23 февраля.



"Мой московский друг генерал-лейтенант отправил мне телеграмму, что ветераны Вооруженных сил России отправляют по 75 тысяч рублей казахстанским ветеранам Великой Отечественной войны. Это не президентские деньги, а инициатива российских генералов", - пояснил Ертаев.



Казахстанский депутат подчеркнул, что помнить и чтить героев войны – обязанность молодого поколения.



Отметим, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев возглавлял главный штаб Вооруженных сил Республики Казахстан с 1997 по 2000 годы, имеет звание Халық Қаһарманы (Народный герой).



Ранее стало известно о том, что в парадах, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Нур-Султане и Москве примут участие 738 казахстанских ветеранов.



Столичные ветераны получат единовременную денежную выплату в размере 850 тысяч тенге (2,2 тысячи долларов). Ветеранам Павлодарской области и Караганды заплатят по одному миллиону тенге (2 651 доллар), ветеранам Кызылординской области заплатят по 606 тысяч тенге (1600 долларов).