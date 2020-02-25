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Российские генералы подарят по 400 тысяч тенге ветеранам ВОВ из Казахстана

Просмотров:635 Опубликовано: Вчера, 16:38
Российские генералы подарят по 400 тысяч тенге ветеранам ВОВ из Казахстана
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 25 фев — Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны Казахстана получат по 75 тысяч рублей (свыше 400 тысяч тенге) к 75-летию Победы от российских генералов. Об этом заявил депутат мажилиса Бахытжан Ертаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

По данным мажилисмена, два дня назад он созванивался со своими друзьями-генералами из России в честь праздника 23 февраля.

"Мой московский друг генерал-лейтенант отправил мне телеграмму, что ветераны Вооруженных сил России отправляют по 75 тысяч рублей казахстанским ветеранам Великой Отечественной войны. Это не президентские деньги, а инициатива российских генералов", - пояснил Ертаев.

Казахстанский депутат подчеркнул, что помнить и чтить героев войны – обязанность молодого поколения.

Отметим, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев возглавлял главный штаб Вооруженных сил Республики Казахстан с 1997 по 2000 годы, имеет звание Халық Қаһарманы (Народный герой).

Ранее стало известно о том, что в парадах, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Нур-Султане и Москве примут участие 738 казахстанских ветеранов.

Столичные ветераны получат единовременную денежную выплату в размере 850 тысяч тенге (2,2 тысячи долларов). Ветеранам Павлодарской области и Караганды заплатят по одному миллиону тенге (2 651 доллар), ветеранам Кызылординской области заплатят по 606 тысяч тенге (1600 долларов).


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Вчера, 19:07
markus,
с учётом того что их осталось тут всего 9-8 человек
уже...

Леська,
а наших кажись в списке нет.
но на подарки кажись налоги не распространяются
 
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 Beluy (Посетители) Вчера, 18:12
А почему наши по регионам делят выплаты?
Или с разных регионов по разному воевали? Бред какой-то
 
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markus (Посетители) Вчера, 17:57
Леська,точно. Налог,комиссия, ещё что-нибудь придумают,в итоге должны останутся ветераны.
А если серьезно,то ждём подарка от наших властей ветеранам, не хуже, а теперь даже лучше,чем сделали россияне. Ветераны точно заслужили этого.
 
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 vaterloo (Посетители) Вчера, 17:16
Молодцы россияне! Ветеранов осталось совсем мало!Хотя бы последних достойно поздравить в честь 75 летия ПОБЕДЫ!!!!
 
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 Леська (Посетители) Вчера, 17:16
А наши заберут налог)
 
 

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