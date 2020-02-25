Пожилую женщину убили после ее замечания о грязном подъезде в Карагандинской области

11 лет проведет в колонии строитель, который во время ремонтных работ в квартире совершил убийство соседской пожилой женщины после ее замечания о грязном подъезде от извёстки, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Согласно версии следствия, между строителем и 70-летней женщиной произошла перепалка из-за грязного подъезда. Она якобы сделала ему замечание, попросив не выходить из квартиры в ботинках с запачканной известью подошвой. Именно эти недовольства со стороны потерпевшей, по выводам следователя, стали для рабочего причиной для умысла на ее убийство.



Согласно материалам дела, рабочий пришел к пожилой женщине и нанес ей пять ножевых ранений. После чего он скрылся. Через двое суток тело пенсионерки нашли соседи.



Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев признал подсудимого виновным по статье 99 УК «убийство».



"Подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности", - сообщили в суде.



Между тем адвокат осужденного Баят Алханова несогласна с выводами следствия, она считает, что мотив преступления "высосан из пальца".



"Мотив надуман. Ну и что, что было замечание в его адрес. Мало ли замечаний могло поступить! Они с потерпевшей были в хороших отношениях. Он просил у нее чайник, чтобы заварить чай. И она давала ему бытовую технику. Это доказывает, что между ними не было конфликтных отношений!" - говорит адвокат Баян Алханова.